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Часть магазинов одежды и обуви откроется с распродаж

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Часть продавцов одежды и обуви планируют возобновить работу своих магазинов с распродаж после простоя из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса, выяснил РБК

Генеральный директор сети Ostin Денис Довлатов рассказал изданию, что нераспроданные коллекции в магазинах сети могут составлять 20–30% от всех закупок и после открытия магазины, скорее всего, будут предоставлять дополнительные скидки 10–15%. О значительных остатках рассказали также в сети Street Beat. Там планируют продавать большую часть ассортимента со скидками до 50%, сообщила представитель Inventive Retail Group Людмила Семушина.

Стартовавшие онлайн-распродажи и скидки до 50% некоторых брендов перейдут в магазины после их открытия, пояснила РБК эксперт по ритейлу и товарам класса люкс Bain & Company Ирина Куликова. По данным компании, волна скидок до окончания весенне-летнего сезона началась, в частности, у брендов French Connection, Topshop, M&S, H&M, Karen Millen, Pinko и Maje. Также распродажи старых коллекций со скидками до 70% стартовали у нишевых брендов, включая Alexander Wang, Ganni и Proenza Schouler.

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В некоторых регионах магазины одежды и обуви уже возобновили работу, хотя и с некоторыми ограничениями. Так, ритейлеры могут работать в Волгоградской, Калининградской, Нижегородской и Белгородской областях. В Москве и области послаблений ограничений работы для непродовольственной розницы до 1 июня не ожидается. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных