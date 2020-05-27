Часть магазинов одежды и обуви откроется с распродаж

Стартовавшие онлайн-распродажи и скидки до 50% некоторых брендов перейдут в магазины после их открытия, пояснила РБК эксперт по ритейлу и товарам класса люкс Bain & Company Ирина Куликова. По данным компании, волна скидок до окончания весенне-летнего сезона началась, в частности, у брендов French Connection, Topshop, M&S, H&M, Karen Millen, Pinko и Maje. Также распродажи старых коллекций со скидками до 70% стартовали у нишевых брендов, включая Alexander Wang, Ganni и Proenza Schouler.