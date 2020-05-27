Суд Элисты прекратил дело в отношении Батуриной
Мировой суд Элисты прекратил уголовное дело в отношении вдовы экс мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной о клевете, пишет ТАСС со ссылкой на представителя суда. Дело прекращено после заявления частного обвинителя об отказе от требований.
Комментируя решение суда, руководитель пресс-службы Батуриной Геннадий Теребков заявил «Интерфаксу», что сторона защиты изначально настаивала на безосновательности поданных исков. Член правления А1 (инвестиционное подразделение «Альфа-групп» Михаила Фридмана) Кирилл Бабаев заявил, что в компании поддержали решение отозвать заявление из суда.
«Считаем, что это поможет оздоровлению всей ситуации спора между Виктором и Еленой Батуриной, справедливое разрешение которой непременно будет найдено»,- подчеркнул он.
В конце декабря 2019 г. против Батуриной возбудили уголовное дело о клевете (ч. 1 ст. 128.1 УК). Дело заведено по иску Эренцена Манжеева – финансового управляющего в деле о банкротстве бывшего вице-президента «Интеко» Виктора Батурина, старшего брата Батуриной. Ее объявили в розыск из-за неявок в суд. Представитель Батуриной называл постановление о розыске очередным этапом рейдерской атаки со стороны структур А1. 28 января 2020 г. суд отменил решение о розыске.
В январе стало известно, что А1 приобрела права требования 3,2 млрд руб. долга с Батурина, заявил РБК представитель инвестподразделения. В частности, права требования инвестиционной группе перешли от кипрской компании Sarrio Investments Ltd. (бенефициар не раскрывается). По его словам, Батурина имеет невыплаченный долг перед братом, образовавшийся в результате приобретения 25% акций АО «Интеко». Сделку заключили в декабре 2018 г. Сам Батурин в 2016 г. был признан банкротом. В А1 считают, что выплата долга позволит удовлетворить требования всех кредиторов бизнесмена.
Батурина возглавляет рейтинг богатейших женщин России по версии Forbes. Согласно данным Real-Time Biilionaires List, ее состояние на 27 мая оценивается в $1,3 млрд.