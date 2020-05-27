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Суд Элисты прекратил дело в отношении Батуриной

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Мировой суд Элисты прекратил уголовное дело в отношении вдовы экс мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной о клевете, пишет ТАСС со ссылкой на представителя суда. Дело прекращено после заявления частного обвинителя об отказе от требований.

Комментируя решение суда, руководитель пресс-службы Батуриной Геннадий Теребков заявил «Интерфаксу», что сторона защиты изначально настаивала на безосновательности поданных исков. Член правления А1 (инвестиционное подразделение «Альфа-групп» Михаила Фридмана) Кирилл Бабаев заявил, что в компании поддержали решение отозвать заявление из суда.

«Считаем, что это поможет оздоровлению всей ситуации спора между Виктором и Еленой Батуриной, справедливое разрешение которой непременно будет найдено»,- подчеркнул он.

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В конце декабря 2019 г. против Батуриной возбудили уголовное дело о клевете (ч. 1 ст. 128.1 УК). Дело заведено по иску Эренцена Манжеева – финансового управляющего в деле о банкротстве бывшего вице-президента «Интеко» Виктора Батурина, старшего брата Батуриной. Ее объявили в розыск из-за неявок в суд. Представитель Батуриной называл постановление о розыске очередным этапом рейдерской атаки со стороны структур А1. 28 января 2020 г. суд отменил решение о розыске.

В январе стало известно, что А1 приобрела права требования 3,2 млрд руб. долга с Батурина, заявил РБК представитель инвестподразделения. В частности, права требования инвестиционной группе перешли от кипрской компании Sarrio Investments Ltd. (бенефициар не раскрывается). По его словам, Батурина имеет невыплаченный долг перед братом, образовавшийся в результате приобретения 25% акций АО «Интеко». Сделку заключили в декабре 2018 г. Сам Батурин в 2016 г. был признан банкротом. В А1 считают, что выплата долга позволит удовлетворить требования всех кредиторов бизнесмена.

Батурина возглавляет рейтинг богатейших женщин России по версии Forbes. Согласно данным Real-Time Biilionaires List, ее состояние на 27 мая оценивается в $1,3 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных