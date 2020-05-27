Российский завод Henkel начал выпускать антисептики
Косметический завод компании Henkel в подмосковном Ногинске начал производство санитайзеров, сообщает компания. Антибактериальный спрей для рук будет выпускаться под брендом Fa. Производство антисептика было налажено по локальной инициативе, в портфеле Henkel на других рынках аналогичных продуктов нет, заявил президент российского подразделения Henkel Сергей Быковских.
Работа по выпуску санитайзера, включая разработку продукта, заняла месяц, Henkel намерена перепрофилировать часть производства для выпуска антибактериальных средств. Первые 400 000 единиц продукта компания поставит в магазины России и СНГ в начале июня. В компании заявили, что при сохранении текущего спроса готова выпускать до 2 млн штук в месяц, также Henkel планирует продавать в России санитайзеры в формате геля.
Распространение коронавируса привело к росту спроса на маски и средства гигиены. Их выпуском занялись как косметические заводы, так и компании, не имевшие отношения к индустрии. В частности, выпуском медицинских масок занялись компании, производящие электронику — Foxconn, Sharp и Razer. В России пивоваренная компания AB InBev Efes с апреля выпускает антисептики из побочных продуктов пивоварения, также правительство предлагало использовать для этих целей конфискованный спирт.