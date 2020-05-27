Российский завод Henkel начал выпускать антисептики

Распространение коронавируса привело к росту спроса на маски и средства гигиены. Их выпуском занялись как косметические заводы, так и компании, не имевшие отношения к индустрии. В частности, выпуском медицинских масок занялись компании, производящие электронику — Foxconn, Sharp и Razer. В России пивоваренная компания AB InBev Efes с апреля выпускает антисептики из побочных продуктов пивоварения, также правительство предлагало использовать для этих целей конфискованный спирт.