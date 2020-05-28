Кафе и рестораны Москвы могут открыть на следующем этапе снятия ограничений
Предприятия общепита в Москве откроются, скорее всего, на следующем этапе снятия ограничений по коронавирусу, сообщил в эфире «России 24» первый замглавы мэра и правительства столицы Алексей Немерюк.
Немерюк отметил, что в кафе и ресторанах сложнее реализовать соблюдение санитарных требований, чтобы обезопасить всех посетителей. Сейчас прорабатываются форматы работы предприятий после открытия.
27 мая мэр Москвы Сергей Собянин объявил о втором этапе смягчения ограничений, введенных в городе из-за распространения коронавирусной инфекции. С 1 июня в столице открываются все предприятия продовольственной и непродовольственной торговли. Режим самоизоляции продлен до 14 июня, при этом москвичам разрешат гулять в парках и скверах по заранее определенному графику.
Режим санитарных ограничений в Москве, по словам Собянина, может действовать вплоть до тех пор, пока не будет получена вакцина от COVID-19. По данным на 28 марта, общее число больных COVID-19 в России достигло 379 051 человека, лечение от COVID-19 продолжает 223 916 из них. Всего от коронавируса в стране скончалось 4142 больных.