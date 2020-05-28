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Кафе и рестораны Москвы могут открыть на следующем этапе снятия ограничений

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Предприятия общепита в Москве откроются, скорее всего, на следующем этапе снятия ограничений по коронавирусу, сообщил в эфире «России 24» первый замглавы мэра и правительства столицы Алексей Немерюк.

Немерюк отметил, что в кафе и ресторанах сложнее реализовать соблюдение санитарных требований, чтобы обезопасить всех посетителей. Сейчас прорабатываются форматы работы предприятий после открытия.

27 мая мэр Москвы Сергей Собянин объявил о втором этапе смягчения ограничений, введенных в городе из-за распространения коронавирусной инфекции. С 1 июня в столице открываются все предприятия продовольственной и непродовольственной торговли. Режим самоизоляции продлен до 14 июня, при этом москвичам разрешат гулять в парках и скверах по заранее определенному графику.

Ранее по теме: Собянин допустил продление ограничений вплоть до разработки вакцины от COVID-19

Режим санитарных ограничений в Москве, по словам Собянина, может действовать вплоть до тех пор, пока не будет получена вакцина от COVID-19. По данным на 28 марта, общее число больных COVID-19 в России достигло 379 051 человека, лечение от COVID-19 продолжает 223 916 из них. Всего от коронавируса в стране скончалось 4142 больных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных