Кафе и рестораны Москвы могут открыть на следующем этапе снятия ограничений

Режим санитарных ограничений в Москве, по словам Собянина, может действовать вплоть до тех пор, пока не будет получена вакцина от COVID-19. По данным на 28 марта, общее число больных COVID-19 в России достигло 379 051 человека, лечение от COVID-19 продолжает 223 916 из них. Всего от коронавируса в стране скончалось 4142 больных.