Банки отказались переводить замороженные деньги Вексельберга на борьбу с COVID-19

Председатель совета директоров группы «Ренова» Виктор Вексельберг заявил, что был готов перевести средства на борьбу с пандемией коронавируса, но швейцарские банки отказались проводить операции с замороженными средствами. Вексельберг сказал, что неоднократно обращался в банк Julius Baer и другие финансовые институты, чтобы те направили часть его средств на благотворительность. «Нонсенс! Это варварство – в XXI веке, столкнувшись с такими человеческими проблемами, принимать такие решения», – заявил он на сессии Недели российского бизнеса Российского союза промышленников и предпринимателей, передает «Интерфакс».