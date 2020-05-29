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Банки отказались переводить замороженные деньги Вексельберга на борьбу с COVID-19

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Председатель совета директоров группы «Ренова» Виктор Вексельберг заявил, что был готов перевести средства на борьбу с пандемией коронавируса, но швейцарские банки отказались проводить операции с замороженными средствами. Вексельберг сказал, что неоднократно обращался в банк Julius Baer и другие финансовые институты, чтобы те направили часть его средств на благотворительность. «Нонсенс! Это варварство – в XXI веке, столкнувшись с такими человеческими проблемами, принимать такие решения», – заявил он на сессии Недели российского бизнеса Российского союза промышленников и предпринимателей, передает «Интерфакс».

Минюст США в 2018 г. внес Вексельберга и его группу «Ренова» в санкционный список. В июне 2018 г. швейцарские банки заморозили личные средства Вексельберга на счетах, открытых во франках, было заблокировано около 1 млрд франков, сообщали «Интерфакс» и газета Schweiz am Wochenende (текст ее статьи переопубликовало издание Watson).

23 марта благотворительный фонд Владимира Потанина сообщил, что выделит 1 млрд руб. некоммерческим организациям, помогающим социально незащищенным гражданам. На следующий день о соразмерном пожертвовании оперативному штабу по борьбе с коронавирусом сообщила «Альфа-групп» Михаила Фридмана, Германа Хана и Алексея Кузьмичева. В апреле совладелец «Новатэка» и «Сибура» Геннадий Тимченко заявил о пожертвовании 1,3 млрд руб. на борьбу с пандемией. Акционеры холдинга USM Алишера Усманова также приняли решение перечислить оперштабу 2 млрд руб.

Ранее по теме: Павел Дуров пожертвовал 6,5 млн рублей на благотворительный проект Егора Жукова

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных