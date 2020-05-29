Банки отказались переводить замороженные деньги Вексельберга на борьбу с COVID-19
Председатель совета директоров группы «Ренова» Виктор Вексельберг заявил, что был готов перевести средства на борьбу с пандемией коронавируса, но швейцарские банки отказались проводить операции с замороженными средствами. Вексельберг сказал, что неоднократно обращался в банк Julius Baer и другие финансовые институты, чтобы те направили часть его средств на благотворительность. «Нонсенс! Это варварство – в XXI веке, столкнувшись с такими человеческими проблемами, принимать такие решения», – заявил он на сессии Недели российского бизнеса Российского союза промышленников и предпринимателей, передает «Интерфакс».
Минюст США в 2018 г. внес Вексельберга и его группу «Ренова» в санкционный список. В июне 2018 г. швейцарские банки заморозили личные средства Вексельберга на счетах, открытых во франках, было заблокировано около 1 млрд франков, сообщали «Интерфакс» и газета Schweiz am Wochenende (текст ее статьи переопубликовало издание Watson).
23 марта благотворительный фонд Владимира Потанина сообщил, что выделит 1 млрд руб. некоммерческим организациям, помогающим социально незащищенным гражданам. На следующий день о соразмерном пожертвовании оперативному штабу по борьбе с коронавирусом сообщила «Альфа-групп» Михаила Фридмана, Германа Хана и Алексея Кузьмичева. В апреле совладелец «Новатэка» и «Сибура» Геннадий Тимченко заявил о пожертвовании 1,3 млрд руб. на борьбу с пандемией. Акционеры холдинга USM Алишера Усманова также приняли решение перечислить оперштабу 2 млрд руб.