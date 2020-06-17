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Треть компаний отказались от помощи государства из-за ее неэффективности

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Около трети российских компаний отказались от государственной поддержки из-за неэффективности предложенных мер, пишет РБК со ссылкой на исследование «Актион-МЦФЭР», в котором приняли участие представители 3000 компаний.

17,5% опрошенных компаний назвали неэффективной мерой предложенную отсрочку по кредитам на полгода, 15,3% респондентов усомнились в эффективности беспроцентных кредитов на выплату зарплат сотрудникам. Автоматическое продление лицензии на год вызвало сомнения у 16,6% опрошенных предприятий, а отсрочка арендных платежей – у 13,9% участников исследования.

Самой эффективной мерой поддержки 80% компаний назвали безвозмездные субсидии на погашение зарплат в размере одного МРОТ на сотрудника, а 46% положительно оценили снижение страховых взносов. Большинство компаний (64% опрошенных) при этом не смогло получить господдержку, отметили в «Актион-МЦФЭР». Основной причиной стало несоответствие кода ОКВЭД компании ее фактической деятельности.

Почему десятки тысяч компаний лишились государственной поддержки

Отбор наиболее пострадавших компаний оказался слишком формальным

Чтобы получить первоочередную адресную поддержку от государства, организации и индивидуальные предприниматели должны быть заняты в наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслях. Вид деятельности определяют по основному коду ОКВЭД, который берут из ЕГРЮЛ. Перечень отраслей был определен правительством 30 марта и позднее дополнялся. В него входят, в частности, туристический бизнес, авиаперевозки, деятельность по организации досуга и развлечений и др.

По оценке «Актион-МЦФЭР», только из-за технических формальностей с обобщенными трехзначными кодами ОКВЭД на помощь не смогли претендовать более 178 000 компаний. В конце мая Минэкономразвития предложило дать компаниям возможность уточнить до 1 июля код основного вида деятельности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных