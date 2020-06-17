Треть компаний отказались от помощи государства из-за ее неэффективности
17,5% опрошенных компаний назвали неэффективной мерой предложенную отсрочку по кредитам на полгода, 15,3% респондентов усомнились в эффективности беспроцентных кредитов на выплату зарплат сотрудникам. Автоматическое продление лицензии на год вызвало сомнения у 16,6% опрошенных предприятий, а отсрочка арендных платежей – у 13,9% участников исследования.
Самой эффективной мерой поддержки 80% компаний назвали безвозмездные субсидии на погашение зарплат в размере одного МРОТ на сотрудника, а 46% положительно оценили снижение страховых взносов. Большинство компаний (64% опрошенных) при этом не смогло получить господдержку, отметили в «Актион-МЦФЭР». Основной причиной стало несоответствие кода ОКВЭД компании ее фактической деятельности.
Чтобы получить первоочередную адресную поддержку от государства, организации и индивидуальные предприниматели должны быть заняты в наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслях. Вид деятельности определяют по основному коду ОКВЭД, который берут из ЕГРЮЛ. Перечень отраслей был определен правительством 30 марта и позднее дополнялся. В него входят, в частности, туристический бизнес, авиаперевозки, деятельность по организации досуга и развлечений и др.
По оценке «Актион-МЦФЭР», только из-за технических формальностей с обобщенными трехзначными кодами ОКВЭД на помощь не смогли претендовать более 178 000 компаний. В конце мая Минэкономразвития предложило дать компаниям возможность уточнить до 1 июля код основного вида деятельности.