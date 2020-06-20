«Дочка» Nestle сочла название «эскимо» оскорбительным для эскимосов
Американский производитель мороженого Dreyer’s (подразделение совместного предприятия Nestle и частной инвестиционной компании PAI Partners) сменит название своего мороженого Eskimo Pie, так как сочло термин «эскимо» оскорбительным для эскимосов. «Мы стремимся быть частью достижения расового равноправия и считаем этот термин уничижительным», – цитирует The Wall Street Journal главного маркетолога Dreyer's Элизабеллу Маркес.
Мороженое в виде батончика пломбира в шоколаде было создано в 1920 г. Кристианом Нелсоном и кондитером Расселом Стовером, в 1922 г. оно было запатентовано. Логотипом десерта стало изображение человека в меховой одежде – подобной той, что используют коренные народы Аляски, Гренландии, Восточной Чукотки и севера Канады (эскимосы).
Ранее о смене логотипов объявили компании PepsiCo и Mars. Они решили отказаться от логотипов с изображением афроамериканцев – Uncle Benʼs у Mars и Aunt Jemima у PepsiCo. Эти бренды и Eskimo Pie вошли в рейтинг «самых расистских» от издания Business Insider. Смена брендов началась после митингов против расизма в Соединенных Штатах, продолжающихся с конца мая 2020 г.