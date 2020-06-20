«Дочка» Nestle сочла название «эскимо» оскорбительным для эскимосов

Ранее о смене логотипов объявили компании PepsiCo и Mars. Они решили отказаться от логотипов с изображением афроамериканцев – Uncle Benʼs у Mars и Aunt Jemima у PepsiCo. Эти бренды и Eskimo Pie вошли в рейтинг «самых расистских» от издания Business Insider. Смена брендов началась после митингов против расизма в Соединенных Штатах, продолжающихся с конца мая 2020 г.