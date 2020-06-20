Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Бизнес

«Дочка» Nestle сочла название «эскимо» оскорбительным для эскимосов

Ведомости

Американский производитель мороженого Dreyer’s (подразделение совместного предприятия Nestle и частной инвестиционной компании PAI Partners) сменит название своего мороженого Eskimo Pie, так как сочло термин «эскимо» оскорбительным для эскимосов. «Мы стремимся быть частью достижения расового равноправия и считаем этот термин уничижительным», – цитирует The Wall Street Journal главного маркетолога Dreyer's Элизабеллу Маркес.

Мороженое в виде батончика пломбира в шоколаде было создано в 1920 г. Кристианом Нелсоном и кондитером Расселом Стовером, в 1922 г. оно было запатентовано. Логотипом десерта стало изображение человека в меховой одежде – подобной той, что используют коренные народы Аляски, Гренландии, Восточной Чукотки и севера Канады (эскимосы).

Ранее о смене логотипов объявили компании PepsiCo и Mars. Они решили отказаться от логотипов с изображением афроамериканцев – Uncle Benʼs у Mars и Aunt Jemima у PepsiCo. Эти бренды и Eskimo Pie вошли в рейтинг «самых расистских» от издания Business Insider. Смена брендов началась после митингов против расизма в Соединенных Штатах, продолжающихся с конца мая 2020 г. 

Ранее по теме: PepsiCo и Mars изменят логотипы своих брендов из-за расовых стереотипов
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её
Информация о выходе печатной газеты «Ведомости»

Печатная газета «Ведомости» не будет выходить до 23 июня 2020 года из‑за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID‑19), введения в Москве режима повышенной готовности и ограничений, установленных Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12‑УМ.

Если у вас есть подписка на газету, вы сможете читать «Ведомости» на сайте без ограничений. Чтобы получить полный доступ к закрытым статьям, напишите нам: podpiska@vedomosti.ru. Укажите email для входа в личный кабинет на сайте и адрес доставки газеты.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных