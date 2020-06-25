Основатель SoftBank ушел из совета директоров Alibaba
Основатель группы SoftBank Масаеси Сон объявил, что выходит из совета директоров группы Alibaba, передает The Wall Street Journal его заявление, сделанное во время годового собрания акционеров. Сон покинул совет директоров Alibaba 25 июня. В этот же день из совета директоров SoftBank вышел основатель Alibaba Джек Ма, о его грядущем уходе SoftBank сообщала в мае.
Выход из совета директоров не означает потерю уверенности в Alibaba, стороны разошлись спокойно, сказал Сон во время онлайн-встречи. «Я надеюсь, мы будем держать как можно больше акций Alibaba на протяжении как можно более долгого времени», — отметил он. SoftBank — крупнейший акционер Alibaba с долей в 29,4%, также Сон был одним из инвесторов Alibaba.
В марте источники Bloomberg сообщали о планах SoftBank продать свою долю в Alibaba примерно за $14 млрд. Продав свои активы, SoftBank могла бы выкупить акции и сократить долг, чтобы компенсировать потери, связанные с распространением коронавируса.