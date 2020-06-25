Основатель SoftBank ушел из совета директоров Alibaba

Выход из совета директоров не означает потерю уверенности в Alibaba, стороны разошлись спокойно, сказал Сон во время онлайн-встречи. «Я надеюсь, мы будем держать как можно больше акций Alibaba на протяжении как можно более долгого времени», — отметил он. SoftBank — крупнейший акционер Alibaba с долей в 29,4%, также Сон был одним из инвесторов Alibaba.