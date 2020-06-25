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Основатель SoftBank ушел из совета директоров Alibaba

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Основатель группы SoftBank Масаеси Сон объявил, что выходит из совета директоров группы Alibaba, передает The Wall Street Journal его заявление, сделанное во время годового собрания акционеров. Сон покинул совет директоров Alibaba 25 июня. В этот же день из совета директоров SoftBank вышел основатель Alibaba Джек Ма, о его грядущем уходе SoftBank сообщала в мае.

Выход из совета директоров не означает потерю уверенности в Alibaba, стороны разошлись спокойно, сказал Сон во время онлайн-встречи. «Я надеюсь, мы будем держать как можно больше акций Alibaba на протяжении как можно более долгого времени», — отметил он. SoftBank — крупнейший акционер Alibaba с долей в 29,4%, также Сон был одним из инвесторов Alibaba.

В марте источники Bloomberg сообщали о планах SoftBank продать свою долю в Alibaba примерно за $14 млрд. Продав свои активы, SoftBank могла бы выкупить акции и сократить долг, чтобы компенсировать потери, связанные с распространением коронавируса.

Ранее по теме: Bloomberg: SoftBank планирует продать свою долю в Alibaba за $14 млрд

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных