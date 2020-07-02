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Доставка товаров с AliExpress и Tmall станет бесплатной

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Входящий в Alibaba Group логистический оператор «Цайняо» и «AliExpress Россия» в течение года, до июля 2021 г., направят до 500 млн руб. на субсидии продавцам, работающим на платформах последней. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель «Цайняо».

«AliExpress Россия» — совместное предприятие Alibaba Group, Mail.ru Group, «Мегафона» и РФПИ. В нее входят российские платформы AliExpress и Tmall.

Субсидии на 60 руб. за каждый заказ смогут получить сотрудничающие с «Цайняо» российские продавцы, которые пользуются услугами оператора по сортировке и доставке заказов или его складами. Для этого они должны установить новые тарифы: бесплатная доставка при заказе от 500 руб. в пункты выдачи заказов и постаматы, от 2500 руб. — курьером в Москве. Тарифы в других регионах зависят от зоны доставки и стоимости заказа.

Ранее по теме: Партнер AliExpress потратит 1 млрд рублей на доставку в России

Ранее цена доставки в среднем составляла 300-400 руб., говорит представитель «Цайняо». Благодаря новой модели больше половины всех заказов от российских продавцов будет доставляться бесплатно, а цена в остальных случаях будет около 100 руб.

В конце июня «Цайняо» уже заявлял, что инвестирует в ближайший год в IT-проекты и развитие российской инфраструктуры около 1 млрд руб. По словам представителя оператора, деньги пойдут на увеличение количества складов в России, новые сервисы отслеживания заказов в личном кабинете и мобильном приложении для продавцов, улучшение процесса возврата товаров и др.

Ранее по теме: Партнер AliExpress ускорит доставку заказов на пять дней

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных