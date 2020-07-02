Доставка товаров с AliExpress и Tmall станет бесплатной
Входящий в Alibaba Group логистический оператор «Цайняо» и «AliExpress Россия» в течение года, до июля 2021 г., направят до 500 млн руб. на субсидии продавцам, работающим на платформах последней. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель «Цайняо».
«AliExpress Россия» — совместное предприятие Alibaba Group, Mail.ru Group, «Мегафона» и РФПИ. В нее входят российские платформы AliExpress и Tmall.
Субсидии на 60 руб. за каждый заказ смогут получить сотрудничающие с «Цайняо» российские продавцы, которые пользуются услугами оператора по сортировке и доставке заказов или его складами. Для этого они должны установить новые тарифы: бесплатная доставка при заказе от 500 руб. в пункты выдачи заказов и постаматы, от 2500 руб. — курьером в Москве. Тарифы в других регионах зависят от зоны доставки и стоимости заказа.
Ранее цена доставки в среднем составляла 300-400 руб., говорит представитель «Цайняо». Благодаря новой модели больше половины всех заказов от российских продавцов будет доставляться бесплатно, а цена в остальных случаях будет около 100 руб.
В конце июня «Цайняо» уже заявлял, что инвестирует в ближайший год в IT-проекты и развитие российской инфраструктуры около 1 млрд руб. По словам представителя оператора, деньги пойдут на увеличение количества складов в России, новые сервисы отслеживания заказов в личном кабинете и мобильном приложении для продавцов, улучшение процесса возврата товаров и др.