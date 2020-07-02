Доставка товаров с AliExpress и Tmall станет бесплатной

Субсидии на 60 руб. за каждый заказ смогут получить сотрудничающие с «Цайняо» российские продавцы, которые пользуются услугами оператора по сортировке и доставке заказов или его складами. Для этого они должны установить новые тарифы: бесплатная доставка при заказе от 500 руб. в пункты выдачи заказов и постаматы, от 2500 руб. — курьером в Москве. Тарифы в других регионах зависят от зоны доставки и стоимости заказа.