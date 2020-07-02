«Связной» и Delivery Club запустили в Москве экспресс-доставку гаджетов

«Связной» и сервис доставки еды Delivery Club запустили доставку товаров из интернет-магазина ритейлера, сообщили компании. Для заказов дороже 1000 руб. доставка бесплатна. Курьеры сервиса будут доставлять товары весом до 10 кг. Время доставки составит от 30 мин. Это первый опыт сотрудничества в России между ритейлером в сегменте высоких технологий и сервисом по доставке еды, говорится в сообщении.