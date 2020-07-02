Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Бизнес / Технологии

«Связной» и Delivery Club запустили в Москве экспресс-доставку гаджетов

Ведомости

«Связной» и сервис доставки еды Delivery Club запустили доставку товаров из интернет-магазина ритейлера, сообщили компании. Для заказов дороже 1000 руб. доставка бесплатна. Курьеры сервиса будут доставлять товары весом до 10 кг. Время доставки составит от 30 мин. Это первый опыт сотрудничества в России между ритейлером в сегменте высоких технологий и сервисом по доставке еды, говорится в сообщении.

Опция поначалу будет доступна жителям 12 районов Москвы, вскоре ритейлер обещает подключить к доставке с помощью Delivery Club весь город. В будущем «Связной» планирует сделать ее доступной для жителей всех городов, где есть магазины сети и работает Delivery Club. По собственным данным ритейлера, его розничная сеть насчитывает 3500 магазинов по всей стране.

С этого проекта начинается трансформация логистической службы Delivery Club, в результате которой она расширит пул своих партнеров за счет непродовольственных компаний, отметил операционный директор сервиса доставки Мухит Сейдахметов. Delivery Club сегодня работает в более чем 70 городах страны.

Ранее по теме: «Связной» выходит на рынок крупной бытовой техники

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных