«Связной» и Delivery Club запустили в Москве экспресс-доставку гаджетов
«Связной» и сервис доставки еды Delivery Club запустили доставку товаров из интернет-магазина ритейлера, сообщили компании. Для заказов дороже 1000 руб. доставка бесплатна. Курьеры сервиса будут доставлять товары весом до 10 кг. Время доставки составит от 30 мин. Это первый опыт сотрудничества в России между ритейлером в сегменте высоких технологий и сервисом по доставке еды, говорится в сообщении.
Опция поначалу будет доступна жителям 12 районов Москвы, вскоре ритейлер обещает подключить к доставке с помощью Delivery Club весь город. В будущем «Связной» планирует сделать ее доступной для жителей всех городов, где есть магазины сети и работает Delivery Club. По собственным данным ритейлера, его розничная сеть насчитывает 3500 магазинов по всей стране.
С этого проекта начинается трансформация логистической службы Delivery Club, в результате которой она расширит пул своих партнеров за счет непродовольственных компаний, отметил операционный директор сервиса доставки Мухит Сейдахметов. Delivery Club сегодня работает в более чем 70 городах страны.