Amazon оштрафовали на $134 523 за нарушение санкций OFAC

Минфин указал на ошибки Amazon, которые привели к нарушениям санкций. Так, в Крыму можно было использовать ее сайт, умышленно допустив описку в слове «Крым», а чтобы обойти антииранские санкции компания высылала грузы в дипломатические представительства Ирана в других странах.