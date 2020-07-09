Amazon оштрафовали на $134 523 за нарушение санкций OFAC
Американский Минфин оштрафовал на $134 523 компанию Amazon за нарушение санкций, введенных OFAC (управление по контролю над иностранными активами) против ряда стран. Компания признала нарушения и согласилась выплатить штраф, сообщается на сайте министерства.
В сообщении указывается, что с 15 ноября 2011 г. по 18 октября 2018 г. через сайты, принадлежащие Amazon, находившиеся в Сирии, Иране и Крыму предприниматели размещали заказы или предоставляли услуги местным жителям.
Услугами Amazon также пользовались лица, которые нарушали как международное, так и региональное законодательство, в частности законы Конго и Зимбабве.
Минфин указал на ошибки Amazon, которые привели к нарушениям санкций. Так, в Крыму можно было использовать ее сайт, умышленно допустив описку в слове «Крым», а чтобы обойти антииранские санкции компания высылала грузы в дипломатические представительства Ирана в других странах.