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Amazon оштрафовали на $134 523 за нарушение санкций OFAC

Ведомости

Американский Минфин оштрафовал на $134 523 компанию Amazon за нарушение санкций, введенных OFAC (управление по контролю над иностранными активами) против ряда стран. Компания признала нарушения и согласилась выплатить штраф, сообщается на сайте министерства.

В сообщении указывается, что с 15 ноября 2011 г. по 18 октября 2018 г. через сайты, принадлежащие Amazon, находившиеся в Сирии, Иране и Крыму предприниматели размещали заказы или предоставляли услуги местным жителям.

Услугами Amazon также пользовались лица, которые нарушали как международное, так и региональное законодательство, в частности законы Конго и Зимбабве.

Минфин указал на ошибки Amazon, которые привели к нарушениям санкций. Так, в Крыму можно было использовать ее сайт, умышленно допустив описку в слове «Крым», а чтобы обойти антииранские санкции компания высылала грузы в дипломатические представительства Ирана в других странах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных