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Дуров обвинил Apple в злоупотреблении положением на рынке

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Основатель Telegram Павел Дуров призвал законодательно обязать Apple дать пользователям возможность устанавливать приложения вне собственного магазина App Store. В своем канале в Telegram Дуров объяснил, что Apple пользуется своим положением, требует от разработчиков перечислять 30% от оборота, взамен же компания дает только само право быть доступными на iPhone.

Apple должна самостоятельно предустанавливать на iPhone альтернативные магазины приложений, считает Дуров. В ином случае разработчики из России, Украины, Белоруссии и других стран продолжат продавать свои стартапы за суммы, небольшие для крупных компаний Кремниевой долины. Дуров отметил, что в 2016 г. Telegram из-за политик Apple не смог запустить собственную игровую платформу, из-за этого компании пришлось убирать уже созданный каталог.

Apple производит телефоны iPhone и планшеты iPad, одновременно она курирует единственный разрешенный магазин приложений для них, — App Store, — а также инфраструктуру встроенных платежей. В июне компания Basecamp овинила Apple в неконкурентном поведении, поводом стал отказ Apple допустить в App Store обновление для платного почтового сервиса Hey. Правила App Store требуют, чтобы доступ к полностью платным сервисам можно было оплатить из приложения, Apple при этом при этом должна получить комиссию в 30%. Позднее Basecamp обошла требования Apple: пользователи iPhone и iPad могут зарегистрировать бесплатный аккаунт на Hey, но не могут при этом выбрать имя пользователя, а срок действия бесплатных аккаунтов ограничен 14 днями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных