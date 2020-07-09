Дуров обвинил Apple в злоупотреблении положением на рынке
Основатель Telegram Павел Дуров призвал законодательно обязать Apple дать пользователям возможность устанавливать приложения вне собственного магазина App Store. В своем канале в Telegram Дуров объяснил, что Apple пользуется своим положением, требует от разработчиков перечислять 30% от оборота, взамен же компания дает только само право быть доступными на iPhone.
Apple должна самостоятельно предустанавливать на iPhone альтернативные магазины приложений, считает Дуров. В ином случае разработчики из России, Украины, Белоруссии и других стран продолжат продавать свои стартапы за суммы, небольшие для крупных компаний Кремниевой долины. Дуров отметил, что в 2016 г. Telegram из-за политик Apple не смог запустить собственную игровую платформу, из-за этого компании пришлось убирать уже созданный каталог.
Apple производит телефоны iPhone и планшеты iPad, одновременно она курирует единственный разрешенный магазин приложений для них, — App Store, — а также инфраструктуру встроенных платежей. В июне компания Basecamp овинила Apple в неконкурентном поведении, поводом стал отказ Apple допустить в App Store обновление для платного почтового сервиса Hey. Правила App Store требуют, чтобы доступ к полностью платным сервисам можно было оплатить из приложения, Apple при этом при этом должна получить комиссию в 30%. Позднее Basecamp обошла требования Apple: пользователи iPhone и iPad могут зарегистрировать бесплатный аккаунт на Hey, но не могут при этом выбрать имя пользователя, а срок действия бесплатных аккаунтов ограничен 14 днями.