Дуров обвинил Apple в злоупотреблении положением на рынке

Apple производит телефоны iPhone и планшеты iPad, одновременно она курирует единственный разрешенный магазин приложений для них, — App Store, — а также инфраструктуру встроенных платежей. В июне компания Basecamp овинила Apple в неконкурентном поведении, поводом стал отказ Apple допустить в App Store обновление для платного почтового сервиса Hey. Правила App Store требуют, чтобы доступ к полностью платным сервисам можно было оплатить из приложения, Apple при этом при этом должна получить комиссию в 30%. Позднее Basecamp обошла требования Apple: пользователи iPhone и iPad могут зарегистрировать бесплатный аккаунт на Hey, но не могут при этом выбрать имя пользователя, а срок действия бесплатных аккаунтов ограничен 14 днями.