Помогавшего «Азии Лес» чиновника Минпромторга будут судить в Хабаровске
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу бывшего директора департамента химико-технологического и лесопромышленного комплекса Минпромторга Владимира Потапкина. Он обвиняется в получении взятки в 78 млн руб. от гендиректора компании «Азия Лес» Александра Пудовкина и в превышении должностных полномочий. Суд над Потапкиным пройдет в Хабаровске, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на решение Верховного суда и представителей защиты.
Ходатайство в Верховный суд о передаче уголовного дела в отношении Потапкина из Центрального районного суда Хабаровска в Таганский суд Москвы подала защита Потапкина. По ее версии, уголовное дело подлежит рассмотрению по месту совершения предполагаемых преступлений, так как инкриминируемые ему получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК) и превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 286 УК), совершались в Москве. По версии СУ СКР по Хабаровскому краю, деньги руководитель компании «Азия Лес» Александр Пудовкин переводил с согласия чиновника Минпромторга Потапкина на счета посредника, юриста Антона Толмачева. Превышение должностных полномочий, согласно обвинительному заключению, Потапкин совершил в здании Минпромторга в столице.
Защита Потапкина утверждала, что сотрудники регионального УФСБ ранее сказали Потапкину и его адвокатам, что приговор чиновнику Минпромторга вынесут в Хабаровске, а наказанием станет длительный срок лишения свободы. Слова оперативников поставили, по мнению защитников, под сомнение возможность объективного рассмотрения дела в хабаровском суде. Адвокаты указали, что значительная часть свидетелей, преимущественно работники Минпромторга, проживают в Москве и с их присутствием в Хабаровске на суде возникнут сложности. Верховный суд отклонил жалобу защиты, обосновав это необходимостью осуществления правосудия в разумные сроки. В суде полагают, что свидетелей из Москвы можно допросить по конференц-связи, а слова адвокатов о предвзятости со стороны оперативников ФСБ не имеют подтверждения.
Владимир Потапкин был задержан сотрудниками УФСБ в Москве в июне 2019 г. и отправлен в Хабаровск, где Центральный райсуд заключил его под стражу. По версии следствия, чиновник получил от руководителя «Азия Лес» Александра Пудовкина через посредника Толмачева в 2016–2019 гг. в общей сложности 78 млн руб. за выделение субсидии в размере 1 млрд руб. под инвестпроект по развитию деревообрабатывающего производства в Солнечном районе Хабаровского края. Следствие полагает, что за взятку бывший чиновник включил проект «Азия Лес» в перечень приоритетных для Минпромторга. Пудовкин переводил деньги со счета ООО на счета юриста, с которым его познакомил Потапкин в одном из ресторанов «Москва-Сити», Толмачев от следствия скрылся. По словам представителей защиты бывшего министерского чиновника, их доверитель свою вину не признает, утверждая, что денег от посредника не получал. Потапкин предполагает, что юрист, которого он неплохо знал, страдал игроманией, проигрывая в онлайн-казино значительные суммы, и, возможно, что именно так он и обошелся с деньгами от Пудовкина.
По делу Пудовкина, который находится под домашним арестом, в Хабаровске в марте 2020 г. осудили к условному сроку в особом порядке бывшего заместителя председателя правительства Хабаровского края по экономическим вопросам Василия Шихалева. Он обвинялся в том, что в с 2013 по 2018 г. лоббировал интересы компании компании «Азия Лес» и допустил незаконную вырубку ей леса на 9 млрд рублей. Жена Александра Пудовкина Наталья Пудовкина до начала уголовного преследования мужа также успела поработать зампредом правительства по социальным вопросам при губернаторе Сергее Фургале. Его 20 июля президент отправил в отставку по утрате доверия, с 10 июля Фургал арестован по обвинению в организации убийств предпринимателей 15 и более лет назад.