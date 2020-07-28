Помогавшего «Азии Лес» чиновника Минпромторга будут судить в Хабаровске

Владимир Потапкин был задержан сотрудниками УФСБ в Москве в июне 2019 г. и отправлен в Хабаровск, где Центральный райсуд заключил его под стражу. По версии следствия, чиновник получил от руководителя «Азия Лес» Александра Пудовкина через посредника Толмачева в 2016–2019 гг. в общей сложности 78 млн руб. за выделение субсидии в размере 1 млрд руб. под инвестпроект по развитию деревообрабатывающего производства в Солнечном районе Хабаровского края. Следствие полагает, что за взятку бывший чиновник включил проект «Азия Лес» в перечень приоритетных для Минпромторга. Пудовкин переводил деньги со счета ООО на счета юриста, с которым его познакомил Потапкин в одном из ресторанов «Москва-Сити», Толмачев от следствия скрылся. По словам представителей защиты бывшего министерского чиновника, их доверитель свою вину не признает, утверждая, что денег от посредника не получал. Потапкин предполагает, что юрист, которого он неплохо знал, страдал игроманией, проигрывая в онлайн-казино значительные суммы, и, возможно, что именно так он и обошелся с деньгами от Пудовкина.