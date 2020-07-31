«Роснефть» может уменьшить на 25% зарплаты сотрудникам на удаленной работе

Ранее о сокращениях персонала при падении цен на нефть объявили крупнейший иностранный акционер «Роснефти» британская BP, американская Chevron, бразильская Petrobras и ряд крупных нефтесервисных компаний. Другие крупнейшие российские нефтекомпании пока не объявляли ни о сокращении зарплат, ни персонала. В нефтехимии на сокращение рабочего времени и зарплат на срок в несколько месяцев уже пошли «Нижнекамскнефтехим» и СИБУР (на 20%). «Роснефть» входит в список системообразующих предприятий, которые могут претендовать на льготные кредиты для оплаты труда персонала при условии, что численность сотрудников за 2020 год сократится не более чем на 10%. Пока компания не сообщала, обращалась ли за какими-либо мерами поддержки.сколько выше, чем в других крупнейших компаниях отрасли. По словам руководителя практики «Кадровый комплаенс» «КСК групп» Аиды Ибрагимовой, пропорциональное сокращение рабочих часов и зарплаты — это мера, позволяющая избежать сокращения персонала. Она отметил, что компании часто используют ее в кризисные периоды. По ст.74 Трудового кодекса работодатель должен извещать о неполном рабочем дне или неполной рабочей неделе за да месяца до изменений, а сам режим вводить на сроки до шести месяцев.