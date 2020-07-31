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«Роснефть» может уменьшить на 25% зарплаты сотрудникам на удаленной работе

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Роснефть» может уменьшить на 25% заработную плату сотрудников центрального аппарата, которые работают в удаленном режиме. Об этом сообщили газете «Коммерсантъ» три собеседника в нефтяной компании.

28 июля «Роснефть» сообщила, что в удаленном режиме работает 84% сотрудников центрального аппарата. Тогда же компания объявила, что с 1 октября работников «на удаленке» планируется перевести на 30-часовую рабочую неделю. В качестве причины такого перевода называлась пандемия коронавирусной инфекции и ограничения и риски, связанные с ней. Сокращение рабочего времени и удаленный режим работы не распространяются на сотрудников производственных подразделений, а также, по словам одного из собеседников газеты, тех из сотрудников, кто задействован «в обеспечении непрерывности отдельных бизнес-процессов». Сокращенная рабочая неделя, по словам собеседника газеты, который ознакомился с текстом письма, распространенного в корпоративной сети компании, будет действовать до решения «уполномоченного органа управления компании» о снятии всех ограничений по коронавирусу. С уменьшением количества рабочих часов связано и сокращение на четверть зарплат в центральном аппарате. Один из собеседников издания отметил,что компания пойдет на снижение зарплат, чтобы избежать увольнений.

По данным отчетности по МСФО, за первый квартал 2020 г. «Роснефть» получила 156 млрд руб. убытка. В мае на встрече с президентом Владимиром Путиным главный исполнительный директор компании Игорь Сечин оценил снижение капитальных затрат «Роснефти» в 2020 г. в 21%, или 750 млрд рублей. Согласно отчету за 2019 г., на начало 2020 г. в группе «Роснефть» работали 334,6 тыс. человек, из них около 1% — сотрудники центрального аппарата. По данным отчета по РСБУ, на начало 2020 г. в головной компании работали 4,59 тыс. человек, которые получили 36,3 млрд руб. (с учетом годовых бонусов). На конец первого квартала 2020 г. численность сотрудников головной компании — 4,55 тыс. человек, общий заработок — 5,1 млрд руб., или в среднем 374 тыс. руб. в месяц. По расчетам газеты, сократив на четверть зарплату 84% сотрудников центрального аппарата, «Роснефть» может сэкономить от 3,7 млрд до 5,5 млрд руб. в год. Два собеседника издания отметили, что зарплаты в «Роснефти» традиционно несколько выше, чем в других крупнейших компаниях отрасли.

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Ранее о сокращениях персонала при падении цен на нефть объявили крупнейший иностранный акционер «Роснефти» британская BP, американская Chevron, бразильская Petrobras и ряд крупных нефтесервисных компаний. Другие крупнейшие российские нефтекомпании пока не объявляли ни о сокращении зарплат, ни персонала. В нефтехимии на сокращение рабочего времени и зарплат на срок в несколько месяцев уже пошли «Нижнекамскнефтехим» и СИБУР (на 20%). «Роснефть» входит в список системообразующих предприятий, которые могут претендовать на льготные кредиты для оплаты труда персонала при условии, что численность сотрудников за 2020 год сократится не более чем на 10%. Пока компания не сообщала, обращалась ли за какими-либо мерами поддержки.сколько выше, чем в других крупнейших компаниях отрасли. По словам руководителя практики «Кадровый комплаенс» «КСК групп» Аиды Ибрагимовой, пропорциональное сокращение рабочих часов и зарплаты — это мера, позволяющая избежать сокращения персонала. Она отметил, что компании часто используют ее в кризисные периоды. По ст.74 Трудового кодекса работодатель должен извещать о неполном рабочем дне или неполной рабочей неделе за да месяца до изменений, а сам режим вводить на сроки до шести месяцев.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных