WSJ: американские компании призвали Трампа не блокировать WeChat

Приложение WeChat насчитывает 1,2 млрд пользователей по всему миру. С его помощью можно не только отправлять сообщения и совершать видеозвонки, но и просматривать товары и оплачивать покупки, смотреть новости, обмениваться визитками, заказывать такси, записываться к врачу и даже подтверждать свою личность. Поэтому для любой компании, ведущей бизнес в Китае, WeChat – важнейший инструмент для коммуникации с потребителями.