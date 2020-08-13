WSJ: американские компании призвали Трампа не блокировать WeChat
12 августа представители более 10 крупнейших компаний США участвовали в телеконференции с администрацией президента США. В ходе разговора представители компаний выражали обеспокоенность предстоящей блокировкой китайского приложения WeChat (принадлежит компании Tencent), сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник.
По мнению участников телеконференции, запрет WeChat может подорвать конкурентоспособность американских компаний на китайском рынке, который является для них вторым крупнейшим в мире.
В обсуждении участвовали представители компаний Apple, Ford Motor, Walmart, Walt Disney, Procter & Gamble, Intel, MetLife, Goldman Sachs Group, Morgan Stanley, United Parcel Service, Merck & Co. и Cargill.
Руководители американских компаний хотели прояснить значение указа, согласно которому с 20 сентября американским компаниям будет запрещено осуществлять «любые транзакции, связанные с WeChat». Поводом для запрета стали угрозы национальной безопасности, внешней политике и экономике США.
При этом министерство торговли США еще не разработало детальное приложение к указу, объясняющее, какие именно действия будут запрещены. Представители компаний надеются, что смогут смягчить отношение администрации президента к WeChat в течение времени, оставшегося до вступления указа в силу.
Приложение WeChat насчитывает 1,2 млрд пользователей по всему миру. С его помощью можно не только отправлять сообщения и совершать видеозвонки, но и просматривать товары и оплачивать покупки, смотреть новости, обмениваться визитками, заказывать такси, записываться к врачу и даже подтверждать свою личность. Поэтому для любой компании, ведущей бизнес в Китае, WeChat – важнейший инструмент для коммуникации с потребителями.
«Те, кто не живет в Китае, не осознают серьезность последствий запрета американским компаниям сотрудничать с WeChat», – говорит Крейг Аллен, президент Американо-китайского делового совета.
«Администрация президента будет защищать американских граждан от киберугроз, направленных на критически важную инфраструктуру, здоровье и безопасность населения, экономику и национальную безопасность», – прокомментировал прошедшую телеконференцию представитель Белого дома. Представители компаний от комментариев отказались.