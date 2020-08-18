Минсельхоз не поддержал предложения РРПК по реформе рыбной отрасли

Для этого компания, во-первых, предложила выделить больше квот на добычу рыбы для инвесторов, строящих суда или заводы, с текущих максимальных 50% до 100%. Второе предложение заключалось в том, чтобы передать оставшиеся 50% квот на добычу крабов на аукционы с инвестиционными обязательствами и по такому же принципу перераспределить права на добычу креветок, трубачей, морских ежей и других ценных видов биоресурсов. Третье предложение: разрешить вылов биоресурсов в исключительной экономической зоне России лишь судами отечественного производства не старше 30 лет для стимулирования обновления флота с 2034 г. Четвертое предложение – установить более жесткие критерии для использования единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН) и льготной ставки сбора за пользование водными биоресурсами.