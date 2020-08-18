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Минсельхоз не поддержал предложения РРПК по реформе рыбной отрасли

Ведомости

Минсельхоз не поддержал предложения Русской рыбопромышленной компании (РРПК) Глеба Франка по реформе рыбной отрасли. Это следует из копии письма (есть у «Ведомостей») директора департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры Евгения Каца президенту Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герману Звереву.

«Предложение ООО "РРПК" по обеспечению производственных мощностей строящегося рыбопромыслового флота квотами добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предоставленными на инвестиционные цели в области рыболовства, на 100% не может быть поддержано», ‒ говорится в сообщении.

Как пояснили в Минсельхозе, изменение механизма предоставления инвестиционных квот создаст неравные условия для пользователей, заключивших соответствующие договоры на реализацию инвестиционных проектов, а также для пользователей, которые могли бы принять участие на определенных изначально условиях.

На сегодняшний день, по данным министерства, в рамках указанного механизма заключены контракты на строительство 43 судов рыбопромыслового флота, 24 перерабатывающих заводов. Планируется заключить договоры на строительство еще 11 судов.

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Компания озвучила предложения премьер-министру Михаилу Мишустину в июле. Против большинства ее предложений выступило Росрыболовство.

РРПК предлагала изменить законодательство, чтобы рыбопромышленники могли обновить промысловый флот, обеспечить заказами судостроителей, увеличить долю отечественной рыбной продукции глубокой переработки и т. д.

Для этого компания, во-первых, предложила выделить больше квот на добычу рыбы для инвесторов, строящих суда или заводы, с текущих максимальных 50% до 100%. Второе предложение заключалось в том, чтобы передать оставшиеся 50% квот на добычу крабов на аукционы с инвестиционными обязательствами и по такому же принципу перераспределить права на добычу креветок, трубачей, морских ежей и других ценных видов биоресурсов. Третье предложение: разрешить вылов биоресурсов в исключительной экономической зоне России лишь судами отечественного производства не старше 30 лет для стимулирования обновления флота с 2034 г. Четвертое предложение – установить более жесткие критерии для использования единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН) и льготной ставки сбора за пользование водными биоресурсами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных