Минсельхоз не поддержал предложения РРПК по реформе рыбной отрасли
Минсельхоз не поддержал предложения Русской рыбопромышленной компании (РРПК) Глеба Франка по реформе рыбной отрасли. Это следует из копии письма (есть у «Ведомостей») директора департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры Евгения Каца президенту Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герману Звереву.
«Предложение ООО "РРПК" по обеспечению производственных мощностей строящегося рыбопромыслового флота квотами добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предоставленными на инвестиционные цели в области рыболовства, на 100% не может быть поддержано», ‒ говорится в сообщении.
Как пояснили в Минсельхозе, изменение механизма предоставления инвестиционных квот создаст неравные условия для пользователей, заключивших соответствующие договоры на реализацию инвестиционных проектов, а также для пользователей, которые могли бы принять участие на определенных изначально условиях.
На сегодняшний день, по данным министерства, в рамках указанного механизма заключены контракты на строительство 43 судов рыбопромыслового флота, 24 перерабатывающих заводов. Планируется заключить договоры на строительство еще 11 судов.
Компания озвучила предложения премьер-министру Михаилу Мишустину в июле. Против большинства ее предложений выступило Росрыболовство.
РРПК предлагала изменить законодательство, чтобы рыбопромышленники могли обновить промысловый флот, обеспечить заказами судостроителей, увеличить долю отечественной рыбной продукции глубокой переработки и т. д.
Для этого компания, во-первых, предложила выделить больше квот на добычу рыбы для инвесторов, строящих суда или заводы, с текущих максимальных 50% до 100%. Второе предложение заключалось в том, чтобы передать оставшиеся 50% квот на добычу крабов на аукционы с инвестиционными обязательствами и по такому же принципу перераспределить права на добычу креветок, трубачей, морских ежей и других ценных видов биоресурсов. Третье предложение: разрешить вылов биоресурсов в исключительной экономической зоне России лишь судами отечественного производства не старше 30 лет для стимулирования обновления флота с 2034 г. Четвертое предложение – установить более жесткие критерии для использования единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН) и льготной ставки сбора за пользование водными биоресурсами.