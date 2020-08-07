Росрыболовство раскритиковало предложения РРПК по реформе рыбной отрасли

Росрыболовство раскритиковало предложения РРПК по реформе рыбной отраслиИх реализация грозит проблемами добытчикам краба и рыбы, считает ведомство
Росрыболовство выступило против большинства предложений Русской рыбопромышленной компании (РРПК) Глеба Франка о реформе рыбной отрасли, которую компания предложила в июле премьеру Михаилу Мишустину. Свое заключение на эти предложения замруководителя агентства Хасан Лихов направил в Минсельхоз. «Ведомости» ознакомились с копией обращения, подлинность подтвердил федеральный чиновник. Представитель Росрыболовства подтвердил отправку письма. Представители Минсельхоза и РРПК не ответили на вопросы на момент публикации материала.
РРПК предлагала изменить законодательство, чтобы рыбопромышленники могли обновить промысловый флот, обеспечить заказами судостроителей, увеличить долю отечественной рыбной продукции глубокой переработки и т. д. Для этого компания, во-первых, предложила выделить больше квот на добычу рыбы для инвесторов, строящих суда или заводы, с текущих максимальных 50% до 100%. Второе предложение – передать оставшиеся 50% квот на добычу крабов на аукционы с инвестиционными обязательствами и по такому же принципу перераспределить права на добычу креветок, трубачей, морских ежей и других ценных видов биоресурсов. Третье предложение: для стимулирования обновления флота с 2034 г. разрешить вылов биоресурсов в исключительной экономической зоне России лишь судами отечественного производства не старше 30 лет. Четвертое предложение – установить более жесткие критерии для использования единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН) и льготной ставки сбора за пользование водными биоресурсами.
Увеличение загрузки мощностей флота инвестиционными квотами с 50 до 100% Росрыболовство не поддерживает, говорится в письме ведомства. Правила предоставления квот по этой программе были согласованы, у инвесторов было время для расчета сроков окупаемости инвестиций, и они понимали условия участия в программе. Изменение правил вызовет большой резонанс, создаст неравные конкурентные условия и ущемит права компаний, не участвовавших в распределении инвестиционных квот, считает агентство.
Также Росрыболовство не поддерживает и новые аукционы на распределение квот на добычу крабов, говорится в письме. Половина распределена только в 2019 г. Свыше 142 млрд руб. рыбаки потратили на право добычи, еще около 60 млрд руб. они вложат в строительство нового флота, напоминает агентство. Из-за этого кредитная нагрузка компаний значительно выросла, отмечает Росрыболовство. Если выставить на аукционы вторую половину квот, то многие пользователи будут вынуждены прекратить работу, малые и средние предприятия обанкротятся, объясняет Росрыболовство.
Не поддерживает агентство и распределение квот на добычу креветок, морских ежей и др. Их допустимый улов, в отличие от крабов, невелик, он осваивается имеющимися судами и не требует строительства нового флота. Значительных инвестиций привлечь не удастся, считает агентство.
Ужесточение налогового режима, предложенное РРПК, требует дополнительной серьезной проработки совместно с Минфином, Федеральной налоговой службой и бизнесом, отмечает Росрыболовство. Эффективность применения налоговых льгот подтверждается ростом налоговых поступлений от отрасли: с 15,2 млрд руб. в 2014 г. до 46,6 млрд руб. в 2019 г. Целесообразность изменения условий можно оценить только после анализа последствий ужесточения критериев, говорится в письме.
Что касается ужесточения критериев при применении льготы в 85% по ставке сбора, то правила использования льгот и так скоро изменятся. Уже разработаны поправки в Налоговый кодекс, которые отменят действующие льготы и установят новые ставки сбора. Льготой в 85% смогут пользоваться компании, занимающиеся глубокой переработкой уловов, использующие новый флот, занимающиеся прибрежным рыболовством, а также добытчики крабов по инвестиционным квотам. Принятие этих поправок позволит увеличить доходы бюджета, а также будет стимулировать глубокую переработку и строительство судов. Сейчас правительство готовит поправки к внесению Госдуму, говорится в письме.
Еще одно предложение – об ограничении освоения квот в исключительной экономической зоне России судами возрастом до 30 лет – может быть концептуально поддержано, но оно требует дополнительной проработки, сообщает Росрыболовство. Это может стать эффективным нефинансовым инструментом стимулирования инвестиций, отмечает оно. Однако cейчас свыше 90% судов эксплуатируются 30 лет и более, напоминает Росрыболовство.
По программе инвестиционных квот 40% мощностей судов рыбопромыслового флота будет обновлено в Дальневосточном бассейне и 80% – в Северном. С учетом полной загрузки судостроительных верфей судостроители к 2034 г. не смогут обеспечить замену необходимого количества судов. Поэтому вопрос обновления флота надо рассматривать с учетом возможностей верфей и тех проблем, которые уже возникли, отметили в агентстве.
РРПК в своем обращении к Мишустину указывала, что у Росрыболовства нет плана дальнейших преобразований отрасли. Важные экономические и производственные показатели рыбной отрасли остаются на критически низком уровне «с тенденцией к ухудшению», сообщала компания. В производстве и экспорте преобладает свежемороженая рыба низкой степени переработки, добывается она на изношенном и устаревшем промысловом флоте, портовая инфраструктура изношена, нет современных производственно-складских комплексов и т. д.
В 2019 г. утверждена стратегия развития рыбохозяйственного комплекса до 2030 г., согласно которой в отрасль будут привлекаться инвестиции, напоминает Росрыболовство. Реализация инвестиционных проектов позволит за период 2019–2030 гг. привлечь 613 млрд руб. инвестиций, увеличить потребление рыбной продукции, количество рабочих мест, укрепить позиции России на мировых рынках и т. д. Сейчас Росрыболовство разрабатывает новую госпрограмму для решения задач этой стратегии.