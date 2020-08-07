Росрыболовство раскритиковало предложения РРПК по реформе рыбной отрасли

РРПК предлагала изменить законодательство, чтобы рыбопромышленники могли обновить промысловый флот, обеспечить заказами судостроителей, увеличить долю отечественной рыбной продукции глубокой переработки и т. д. Для этого компания, во-первых, предложила выделить больше квот на добычу рыбы для инвесторов, строящих суда или заводы, с текущих максимальных 50% до 100%. Второе предложение – передать оставшиеся 50% квот на добычу крабов на аукционы с инвестиционными обязательствами и по такому же принципу перераспределить права на добычу креветок, трубачей, морских ежей и других ценных видов биоресурсов. Третье предложение: для стимулирования обновления флота с 2034 г. разрешить вылов биоресурсов в исключительной экономической зоне России лишь судами отечественного производства не старше 30 лет. Четвертое предложение – установить более жесткие критерии для использования единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН) и льготной ставки сбора за пользование водными биоресурсами.