ФАС пригрозила производителю «Супрадина» штрафом

«Однако по результатам исследования трех витаминных комплексов у лекарственного препарата "супрадин" содержание только двух витаминов – В1 и биотина – выше в три раза по сравнению с дозировкой этих витаминов в составе компливита и витрума, а не всех витаминов в составе этих комплексов», — рассказали в ФАС.