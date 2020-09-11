ФАС пригрозила производителю «Супрадина» штрафом
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала рекламу «Супрадина» нарушающей закон о рекламе из-за его некорректного сравнения в видеоролике с другими витаминными комплексами, сообщили в пресс-службе ведомства.
Антимонопольный регулятор пояснил, что компании «Байер», которая является производителем данного витаминного комплекса и рекламодателем, грозит штраф в размере от 200 тыс. до 500 тыс. руб. Также ведомство выдало компании предписание о прекращении нарушения.
Реклама «Супрадина» распространялась весной 2020 г. в эфире телеканала «Карусель», в видеоролике утверждалось, что у препарата «самая сильная формула», а дозировка в нем в три раза выше, чем у других аналогов на рынке.
«Однако по результатам исследования трех витаминных комплексов у лекарственного препарата "супрадин" содержание только двух витаминов – В1 и биотина – выше в три раза по сравнению с дозировкой этих витаминов в составе компливита и витрума, а не всех витаминов в составе этих комплексов», — рассказали в ФАС.