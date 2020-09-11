Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Бизнес

ФАС пригрозила производителю «Супрадина» штрафом

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала рекламу «Супрадина» нарушающей закон о рекламе из-за его некорректного сравнения в видеоролике с другими витаминными комплексами, сообщили в пресс-службе ведомства.

Антимонопольный регулятор пояснил, что компании «Байер», которая является производителем данного витаминного комплекса и рекламодателем, грозит штраф в размере от 200 тыс. до 500 тыс. руб. Также ведомство выдало компании предписание о прекращении нарушения.

Реклама «Супрадина» распространялась весной 2020 г. в эфире телеканала «Карусель», в видеоролике утверждалось, что у препарата «самая сильная формула», а дозировка в нем в три раза выше, чем у других аналогов на рынке.

«Однако по результатам исследования трех витаминных комплексов у лекарственного препарата "супрадин" содержание только двух витаминов – В1 и биотина – выше в три раза по сравнению с дозировкой этих витаминов в составе компливита и витрума, а не всех витаминов в составе этих комплексов», — рассказали в ФАС.

Ранее по теме: Роспотребнадзор опроверг данные о планах ограничить работу аптек в жилых домах

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных