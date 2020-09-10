Роспотребнадзор опроверг данные о планах ограничить работу аптек в жилых домах
Роспотребнадзор не планирует ограничивать размещение аптек в жилых домах, сообщили в пресс-службе ведомства, комментируя данные о возможном исчезновении аптек из жилых домов из-за новых СанПиНов.
«Роспотребнадзор не планирует ограничивать размещение аптек в жилых домах, указанных требований не содержится в проектах нормативно-правовых актов службы», — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что все размещенные в жилых домах аптеки продолжат свою работу в соответствии с утвержденными ранее требованиями.
Ранее газета «Известия» со ссылкой на проект санитарно-эпидемиологических требований к предоставлению услуг населению, разработанный Роспотребнадзором, сообщила, что новые правила могут «изгнать» аптеки из жилых домов.
По данным газеты, Роспотребнадзор предложил обязать аптеки, которые пользуются грузовым транспортом для доставки товаров, организовать разгрузочно-погрузочную площадку с козырьком и навесом. При этом такие площадки нельзя создавать у жилых домов, отмечает издание. Нормы о том, что разгрузка грузового транспорта должна осуществляться через вход, изолированный от жилой части здания, действуют более 20 лет, добавили в Роспотребнадзоре.
Нормы о том, что разгрузка грузового транспорта должна осуществляться через вход, изолированный от жилой части здания, действуют более 20 лет, добавили в ведомстве.