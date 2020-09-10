Роспотребнадзор опроверг данные о планах ограничить работу аптек в жилых домах

По данным газеты, Роспотребнадзор предложил обязать аптеки, которые пользуются грузовым транспортом для доставки товаров, организовать разгрузочно-погрузочную площадку с козырьком и навесом. При этом такие площадки нельзя создавать у жилых домов, отмечает издание. Нормы о том, что разгрузка грузового транспорта должна осуществляться через вход, изолированный от жилой части здания, действуют более 20 лет, добавили в Роспотребнадзоре.