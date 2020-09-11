Минпромторг не поддержал введение двойных ценников в магазинах

Ранее газета «Известия» со ссылкой на письмо Союза потребителей России сообщила, что он направил в Минпромторг предложение ввести двойные ценники в магазинах, на которых указывалась бы стоимость упаковки товара и стоимость товара за 1 л или 1 кг. В документе поясняется, что двойной ценник поможет покупателю сравнивать цены на конкурирующие товары, которые могут продаваться в упаковках разного веса или объема. Кроме того, такая инициатива лишит производителей товаров стимула постепенно сокращать вес или объем упаковки, отметил глава союза Петр Шелищ.