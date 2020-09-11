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Минпромторг не поддержал введение двойных ценников в магазинах

Ведомости

Минпромторг считает нецелесообразным детальное урегулирование ценников в магазинах, заявил «Ведомостям» через пресс-службу статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов, комментируя инициативу Союза потребителей России ввести двойные ценники в магазинах, на которых указывалась бы стоимость упаковки товара и его цена за 1 л или 1 кг.

«Министерство считает нецелесообразным детальное урегулирование ценников в магазинах», – сказал Евтухов. Он отметил, что реализация инициативы может привести к перегруженности ценников лишней информацией. Также есть риски, что продавцы будут применять сокращения или изменять шрифт для экономии места на ценниках. Это повлечет неудобства для потребителей, объяснил замминистра.

Кроме того, по его словам, у надзорных органов появится дополнительное основание для привлечения продавцов к ответственности за отсутствие информации на ценнике. «По мнению министерства, если такая информация на ценнике действительно востребована для потребителя, то предприниматели самостоятельно будут указывать ее на ценниках, используя данный инструмент как конкурентное преимущество», – подчеркнул Евтухов. «Излишняя зарегулированность» торговой отрасли затормозит развитие бизнеса, добавил он.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на письмо Союза потребителей России сообщила, что он направил в Минпромторг предложение ввести двойные ценники в магазинах, на которых указывалась бы стоимость упаковки товара и стоимость товара за 1 л или 1 кг. В документе поясняется, что двойной ценник поможет покупателю сравнивать цены на конкурирующие товары, которые могут продаваться в упаковках разного веса или объема. Кроме того, такая инициатива лишит производителей товаров стимула постепенно сокращать вес или объем упаковки, отметил глава союза Петр Шелищ.

Ранее по теме: «Известия»: в России предложили ввести двойные ценники

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных