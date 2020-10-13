Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Бизнес

Греф покинет совет директоров «Яндекса»

Ведомости

Председатель правления Сбербанка Герман Греф покинет совет директоров «Яндекса». Это следует из повестки ежегодного собрания акционеров компании, опубликованной ее пресс-службой.

«Срок полномочий господина Грефа истекает на годовом собрании акционеров в 2020 г., и он не баллотируется на переизбрание», —  говорится в сообщении. Встреча, на которой будет рассмотрено решение относительно нового состава совета директоров, состоится 29 октября.

Греф вошел в совет директоров «Яндекса» в 2014 г. В 2017 г. срок его полномочий был продлен еще на три года. Летом 2020 г. Греф допустил, что не будет переизбираться.

В июне 2020 г. Сбербанк и «Яндекс» заявили о разделе активов. Сбербанк стал единственным владельцем платежной системы «Яндекс.Деньги», выкупив у «Яндекса» его долю 25% плюс 1 руб. примерно за 2,4 млрд руб. В свою очередь, «Яндекс» выкупил долю госбанка, 45%, в «Яндекс.Маркете» за 42 млрд руб. Кроме одноименной площадки сравнения цен в онлайн-магазинах в этот актив входит маркетплейс «Беру». В итоге «Яндекса» сконцентрировал в своих руках 90% «Яндекс.Маркета». 10% акций оставили у структуры, созданной для поощрения топ-менеджмента «Яндекс.Маркета» и его сотрудников.

Ранее по теме: «Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных