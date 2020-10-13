Греф покинет совет директоров «Яндекса»
Председатель правления Сбербанка Герман Греф покинет совет директоров «Яндекса». Это следует из повестки ежегодного собрания акционеров компании, опубликованной ее пресс-службой.
«Срок полномочий господина Грефа истекает на годовом собрании акционеров в 2020 г., и он не баллотируется на переизбрание», — говорится в сообщении. Встреча, на которой будет рассмотрено решение относительно нового состава совета директоров, состоится 29 октября.
Греф вошел в совет директоров «Яндекса» в 2014 г. В 2017 г. срок его полномочий был продлен еще на три года. Летом 2020 г. Греф допустил, что не будет переизбираться.
В июне 2020 г. Сбербанк и «Яндекс» заявили о разделе активов. Сбербанк стал единственным владельцем платежной системы «Яндекс.Деньги», выкупив у «Яндекса» его долю 25% плюс 1 руб. примерно за 2,4 млрд руб. В свою очередь, «Яндекс» выкупил долю госбанка, 45%, в «Яндекс.Маркете» за 42 млрд руб. Кроме одноименной площадки сравнения цен в онлайн-магазинах в этот актив входит маркетплейс «Беру». В итоге «Яндекса» сконцентрировал в своих руках 90% «Яндекс.Маркета». 10% акций оставили у структуры, созданной для поощрения топ-менеджмента «Яндекс.Маркета» и его сотрудников.