Греф покинет совет директоров «Яндекса»

В июне 2020 г. Сбербанк и «Яндекс» заявили о разделе активов. Сбербанк стал единственным владельцем платежной системы «Яндекс.Деньги», выкупив у «Яндекса» его долю 25% плюс 1 руб. примерно за 2,4 млрд руб. В свою очередь, «Яндекс» выкупил долю госбанка, 45%, в «Яндекс.Маркете» за 42 млрд руб. Кроме одноименной площадки сравнения цен в онлайн-магазинах в этот актив входит маркетплейс «Беру». В итоге «Яндекса» сконцентрировал в своих руках 90% «Яндекс.Маркета». 10% акций оставили у структуры, созданной для поощрения топ-менеджмента «Яндекс.Маркета» и его сотрудников.