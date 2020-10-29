Единая транспортная карта для Москвы и Подмосковья появится в январе
Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев договорились о единой билетной проездной системе с января 2021 г., сообщает «РИА Новости».
«В январе появится единая карта, которая будет действовать на любом виде общественного транспорта», — передает агентство. Предполагается, что карта будет работать и в других регионах.
Сейчас жители Москвы и и Подмосковья пользуются разными картами – «Тройкой» и «Стрелкой». Карта «Тройка» используется для оплаты проезда на всех видах общественного транспорта в Москве. По карте «Стрелка» можно оплатить проезд на всем государственном общественном транспорте Подмосковья и практически во всех частных автобусах и маршрутках, а также в электричках. Она действует на территории всего региона с февраля 2015 г.
В январе этого года Воробьев сообщил, что карту «Стрелка», предназначенную для оплаты проезда в Подмосковье, объединят с «Тройкой», использующейся в Москве, но он не уточнял, когда это произойдет. В октябре 2019 г. в Москве и Московской области запустили Московские центральные диаметры — пригородные электропоезда интегрировали в систему московского городского транспорта. Проезд по МЦД оплачивается «Тройкой».