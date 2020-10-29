Единая транспортная карта для Москвы и Подмосковья появится в январе

Сейчас жители Москвы и и Подмосковья пользуются разными картами – «Тройкой» и «Стрелкой». Карта «Тройка» используется для оплаты проезда на всех видах общественного транспорта в Москве. По карте «Стрелка» можно оплатить проезд на всем государственном общественном транспорте Подмосковья и практически во всех частных автобусах и маршрутках, а также в электричках. Она действует на территории всего региона с февраля 2015 г.