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Единая транспортная карта для Москвы и Подмосковья появится в январе

Ведомости

Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев договорились о единой билетной проездной системе с января 2021 г., сообщает «РИА Новости».

«В январе появится единая карта, которая будет действовать на любом виде общественного транспорта», — передает агентство. Предполагается, что карта будет работать и в других регионах.

Сейчас жители Москвы и и Подмосковья пользуются разными картами – «Тройкой» и «Стрелкой». Карта «Тройка» используется для оплаты проезда на всех видах общественного транспорта в Москве. По карте «Стрелка» можно оплатить проезд на всем государственном общественном транспорте Подмосковья и практически во всех частных автобусах и маршрутках, а также в электричках. Она действует на территории всего региона с февраля 2015 г.

В январе этого года Воробьев сообщил, что карту «Стрелка», предназначенную для оплаты проезда в Подмосковье, объединят с «Тройкой», использующейся в Москве, но он не уточнял, когда это произойдет. В октябре 2019 г. в Москве и Московской области запустили Московские центральные диаметры — пригородные электропоезда интегрировали в систему московского городского транспорта. Проезд по МЦД оплачивается «Тройкой».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных