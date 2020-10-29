Греф вышел из состава совета директоров «Яндекса»

В июне Сбербанк и «Яндекс» объявили о разделе активов: «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет». «Яндекс» выкупил у Сбербанка его 45% в «Яндекс.Маркете» за 42 млрд руб. и консолидировал 100% торговой платформы. Причиной раздела активов растущая конкуренция цифровой экосистемы Сбербанка и сервисов «Яндекса».