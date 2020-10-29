Греф вышел из состава совета директоров «Яндекса»
Председатель правления Сбербанка Герман Греф вышел из состава совета директоров «Яндекса». Об этом говорится в соответствующем решении, которое акционеры «Яндекса» приняли в ходе годового собрания акционеров компании 29 октября.
О том, что Греф выйдет из совета директоров, Яндекс сообщил 13 октября.
Акционеры также переизбрали в совет директоров в качестве исполнительного директора на следующие четыре года главу компании Аркадия Воложа.
В июне Сбербанк и «Яндекс» объявили о разделе активов: «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет». «Яндекс» выкупил у Сбербанка его 45% в «Яндекс.Маркете» за 42 млрд руб. и консолидировал 100% торговой платформы. Причиной раздела активов растущая конкуренция цифровой экосистемы Сбербанка и сервисов «Яндекса».