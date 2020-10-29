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Греф вышел из состава совета директоров «Яндекса»

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Председатель правления Сбербанка Герман Греф вышел из состава совета директоров «Яндекса». Об этом говорится в соответствующем решении, которое акционеры «Яндекса» приняли в ходе годового собрания акционеров компании 29 октября.

О том, что Греф выйдет из совета директоров, Яндекс сообщил 13 октября. 

Акционеры также переизбрали в совет директоров в качестве исполнительного директора на следующие четыре года главу компании Аркадия Воложа. 

В июне Сбербанк и «Яндекс» объявили о разделе активов: «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет». «Яндекс» выкупил у Сбербанка его 45% в «Яндекс.Маркете» за 42 млрд руб. и консолидировал 100% торговой платформы. Причиной раздела активов растущая конкуренция цифровой экосистемы Сбербанка и сервисов «Яндекса».

Ранее по теме: «Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных