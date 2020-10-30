Мантуров назвал срок действия уведомительного режима маркировки лекарств

Он отметил, что дистрибьюторы и аптечные сети все еще находятся в процессе отладки работы системы маркировки, при этом производство готово к ее использованию. Министр пояснил, что уведомительный режим позволит обеспечить «ритмичность поставки в аптечные сети, в том числе для того, чтобы не было «затаривания» складов и в сегменте дистрибьюции.