Мантуров назвал срок действия уведомительного режима маркировки лекарств
Уведомительный режим маркировки лекарств в России продлится максимум до конца года, заявил руководитель Минпромторга Денис Мантуров.
«Я думаю, что максимум до конца года такой формат должен профункционировать для того, чтобы наладить до конца все звенья цепи прослеживаемости в системе маркировки», — цитирует ТАСС Мантурова. По его словам, в ближайшее время аптеки почувствуют результаты перевода системы в уведомительный режим.
Он отметил, что дистрибьюторы и аптечные сети все еще находятся в процессе отладки работы системы маркировки, при этом производство готово к ее использованию. Министр пояснил, что уведомительный режим позволит обеспечить «ритмичность поставки в аптечные сети, в том числе для того, чтобы не было «затаривания» складов и в сегменте дистрибьюции.
Ранее Мантуров сообщил, что российские власти приняли решение временно перевести систему маркировки лекарств в уведомительный режим работы из-за повышенного спроса на ряд противовирусных препаратов.
Сейчас в России обязательной маркировке подлежат лекарства, меховые изделия, обувь, табак и табачная продукция, фототехника, парфюмерия, шины и покрышки. А с начала 2021 г. это будет распространено на товары легкой промышленности: столовое и постельное белье, трикотажные блузки, предметы одежды и аксессуары из натуральной и композиционной кожи, пальто, куртки и плащи из любых материалов.