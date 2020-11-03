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Квартальная прибыль Saudi Aramco сократилась на 44%

Ведомости

Прибыль саудовской государственной нефтяной компании Saudi Aramco в третьем квартале 2020 г. упала на 44,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из ее финансового отчета.

Как говорится в документе, чистая прибыль Saudi Aramco упала до 44,21 млрд риалов ($11,79 млрд) за квартал по 30 сентября по сравнению с 79,84 млрд риалов ($21, 2 млрд) годом ранее. В целом за девять месяцев 2020 г. чистая прибыль компании сократилась до 131,3 млрд риалов ($35 млрд) с 255,71 млрд риалов ($68,19 млрд).

В отчете отмечается, что на такие показатели повлияла средняя цена сырой нефти, которую продавала компания: если в третьем квартале 2019 г. она реализовывалась в среднем за $62,4 за баррель, то в аналогичный период 2020 г. — за $43,6. Средняя цена, по которой продавалась нефть Saudi Aramco в течение девяти месяцев 2020 г., составила $39,4 за баррель (в 2019 г. — $64,8 соответственно).

В то же время компания отчиталась о выплате больших дивидендов в третьем квартале 2020 г. ($18,75 млрд) по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. ($13,39 млрд). «Несмотря на более слабую экономическую активность в текущем квартале по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, [выплата больших дивидендов] демонстрирует силу и устойчивость Aramco в различных экономических циклах», — следует из отчета. 

В декабре 2019 г. Эр-Рияд провел IPO нефтяной госкомпании Saudi Aramco. Ее капитализация составила $1,7 трлн вместо $2 трлн, привлечь удалось $29,4 млрд за 1,5% акций вместо ожидавшихся $100 млрд за 5%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных