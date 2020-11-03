Квартальная прибыль Saudi Aramco сократилась на 44%

В отчете отмечается, что на такие показатели повлияла средняя цена сырой нефти, которую продавала компания: если в третьем квартале 2019 г. она реализовывалась в среднем за $62,4 за баррель, то в аналогичный период 2020 г. — за $43,6. Средняя цена, по которой продавалась нефть Saudi Aramco в течение девяти месяцев 2020 г., составила $39,4 за баррель (в 2019 г. — $64,8 соответственно).