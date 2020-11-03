Квартальная прибыль Saudi Aramco сократилась на 44%
Прибыль саудовской государственной нефтяной компании Saudi Aramco в третьем квартале 2020 г. упала на 44,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из ее финансового отчета.
Как говорится в документе, чистая прибыль Saudi Aramco упала до 44,21 млрд риалов ($11,79 млрд) за квартал по 30 сентября по сравнению с 79,84 млрд риалов ($21, 2 млрд) годом ранее. В целом за девять месяцев 2020 г. чистая прибыль компании сократилась до 131,3 млрд риалов ($35 млрд) с 255,71 млрд риалов ($68,19 млрд).
В отчете отмечается, что на такие показатели повлияла средняя цена сырой нефти, которую продавала компания: если в третьем квартале 2019 г. она реализовывалась в среднем за $62,4 за баррель, то в аналогичный период 2020 г. — за $43,6. Средняя цена, по которой продавалась нефть Saudi Aramco в течение девяти месяцев 2020 г., составила $39,4 за баррель (в 2019 г. — $64,8 соответственно).
В то же время компания отчиталась о выплате больших дивидендов в третьем квартале 2020 г. ($18,75 млрд) по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. ($13,39 млрд). «Несмотря на более слабую экономическую активность в текущем квартале по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, [выплата больших дивидендов] демонстрирует силу и устойчивость Aramco в различных экономических циклах», — следует из отчета.
В декабре 2019 г. Эр-Рияд провел IPO нефтяной госкомпании Saudi Aramco. Ее капитализация составила $1,7 трлн вместо $2 трлн, привлечь удалось $29,4 млрд за 1,5% акций вместо ожидавшихся $100 млрд за 5%.