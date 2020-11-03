ЕЭК назвала новую дату вступления в силу техрегламента ЕАЭС на алкоголь
Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) перенес срок вступления в силу технического регламента Евразийского экономического союза (ЕАЭС) о безопасности алкогольной продукции на 1 января 2022 года, сообщила помощник председателя коллегии ЕЭК Ия Малкина на своей странице в Facebook.
«Совет ЕЭК перенес срок вступления в силу технического регламента ЕАЭС "О безопасности алкогольной продукции" на 1 января 2022 года. Это необходимо для подготовки изменений в техрегламент», — написала Малкина.
Помимо этого, совет предложил правительству России обеспечить подготовку и внесение в комиссию до 30 апреля 2021 г. проекта изменений в данный техрегламент, добавила она.
Технический регламент устанавливает единые требования по производству, транспортировке, хранению и реализации алкогольной продукции в странах ЕАЭС. Ранее планировалось, что он вступит в силу с 9 января 2021 г.