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ЕЭК назвала новую дату вступления в силу техрегламента ЕАЭС на алкоголь

Ведомости

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) перенес срок вступления в силу технического регламента Евразийского экономического союза (ЕАЭС) о безопасности алкогольной продукции на 1 января 2022 года, сообщила помощник председателя коллегии ЕЭК Ия Малкина на своей странице в Facebook.

«Совет ЕЭК перенес срок вступления в силу технического регламента ЕАЭС "О безопасности алкогольной продукции" на 1 января 2022 года. Это необходимо для подготовки изменений в техрегламент», — написала Малкина.

Помимо этого, совет предложил правительству России обеспечить подготовку и внесение в комиссию до 30 апреля 2021 г. проекта изменений в данный техрегламент, добавила она.

Технический регламент устанавливает единые требования по производству, транспортировке, хранению и реализации алкогольной продукции в странах ЕАЭС. Ранее планировалось, что он вступит в силу с 9 января 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных