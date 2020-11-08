Новак: программа газификации регионов России обойдется в 1,9 трлн рублей

Министр пояснил, что реализация всех необходимых мероприятий в рамках газификации в России только за счет инвестиционной программы «Газпрома» приведет к выпадению доходов федерального бюджета, поэтому крайне важно найти дополнительные источники финансирования. Власти в случае необходимости готовы проработать дополнительные инициативы и стимулы по ускорению газификации страны, добавил он.