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Новак: программа газификации регионов России обойдется в 1,9 трлн рублей

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Реализация программ газификации регионов России потребует более 1,9 трлн руб., сообщает ТАСС со ссылкой на статью министра энергетики Александра Новака для журнала «Энергетическая политика».

«Всего, по предварительным расчетам "Газпрома", для реализации программ газификации потребуется порядка 1,915 трлн руб.», — сообщил Новак.

Министр пояснил, что реализация всех необходимых мероприятий в рамках газификации в России только за счет инвестиционной программы «Газпрома» приведет к выпадению доходов федерального бюджета, поэтому крайне важно найти дополнительные источники финансирования. Власти в случае необходимости готовы проработать дополнительные инициативы и стимулы по ускорению газификации страны, добавил он.

По оценкам Минэнерго, текущий уровень газификации в стране составляет 70% от потребности, этот показатель планируется довести до 83%. Оставшаяся часть домохозяйств должна удовлетворить свои нужды за счет других видов топлива. На достижение покрытия в 83% потребуется 10 лет.

Ранее замминистра энергетики РФ Павел Сорокин говорил, что бюджет «Газпрома» на газификацию на указанный период составляет 700–750 млрд руб., соответственно, возникает необходимость в поиске источника оставшейся суммы.

Ранее по теме: Модель социальной газификации может заработать в четырех регионах России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных