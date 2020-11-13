Генпрокурор предложил продлить мораторий на проверки малого бизнеса
Генеральный прокурор России Игорь Краснов предложил продлить мораторий на проведение плановых проверок для поддержки малого бизнеса, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.
«В целях поддержки малого предпринимательства в условиях распространения коронавирусной инфекции генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов предложил продлить мораторий на проведение плановых проверок», – говорится в сообщении.
Проект такого постановления правительства проходит процедуру согласования. После его принятия прокуроры во взаимодействии с контролерами исключат соответствующие мероприятия из сводного плана, объяснили в ведомстве.
29 октября президент России Владимир Путин предложил продлить действие отсрочки по налогам и страховым взносам для компаний малого и среднего бизнеса еще на три месяца, а мораторий на проверки таких предприятий – на весь 2021 г. Позже премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о продлении на три месяца отсрочки по налогам и страховым взносам для такиз компаний.
Решения об отсрочке налоговых и страховых взносов для бизнеса, а также о введении моратория на проверки были приняты правительством России в апреле этого года в связи с пандемией коронавируса.