Генпрокурор предложил продлить мораторий на проверки малого бизнеса

29 октября президент России Владимир Путин предложил продлить действие отсрочки по налогам и страховым взносам для компаний малого и среднего бизнеса еще на три месяца, а мораторий на проверки таких предприятий – на весь 2021 г. Позже премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о продлении на три месяца отсрочки по налогам и страховым взносам для такиз компаний.