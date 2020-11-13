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Генпрокурор предложил продлить мораторий на проверки малого бизнеса

Ведомости

Генеральный прокурор России Игорь Краснов предложил продлить мораторий на проведение плановых проверок для поддержки малого бизнеса, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

«В целях поддержки малого предпринимательства в условиях распространения коронавирусной инфекции генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов предложил продлить мораторий на проведение плановых проверок», – говорится в сообщении.

Проект такого постановления правительства проходит процедуру согласования. После его принятия прокуроры во взаимодействии с контролерами исключат соответствующие мероприятия из сводного плана, объяснили в ведомстве.

29 октября президент России Владимир Путин предложил продлить действие отсрочки по налогам и страховым взносам для компаний малого и среднего бизнеса еще на три месяца, а мораторий на проверки таких предприятий – на весь 2021 г. Позже премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о продлении на три месяца отсрочки по налогам и страховым взносам для такиз компаний.

Решения об отсрочке налоговых и страховых взносов для бизнеса, а также о введении моратория на проверки были приняты правительством России в апреле этого года в связи с пандемией коронавируса.

Ранее по теме: Путин предложил продлить отсрочку по уплате налогов для малого бизнеса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных