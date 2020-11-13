Минфин утвердил повышение минимальной цены на водку
С 1 января 2021 г. в России вырастут минимальные розничные цены на водку, коньяк и игристые вина, следует из приказов Минфина, опубликованных на официальном портале правовой информации.
«Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года и действуют до 31 декабря 2026 года включительно», — говорится в каждом из документов.
Согласно приказам, минимальная розничная цена на водку увеличится до 243 руб. за бутылку объемом 0,5 л (сейчас она составляет — 230 руб.), на коньяк вырастет до 446 руб. за 0,5 л (сейчас — 433 руб.), на игристое вино — до 169 руб. за бутылку объемом 0,75 литра (сейчас — 164 руб.), на бренди вырастет до 324 руб. за бутылку 0,5 л (сейчас 315).
Ранее Минфин предложил Евразийской экономической комиссии разрешить устанавливать минимальные цены не только на напитки крепостью выше 28%, но и на другой алкоголь, в частности, пиво. Сейчас в России действуют минимальные цены на водку, коньяк, бренди и игристое вино.