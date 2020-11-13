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Минфин утвердил повышение минимальной цены на водку

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С 1 января 2021 г. в России вырастут минимальные розничные цены на водку, коньяк и игристые вина, следует из приказов Минфина, опубликованных на официальном портале правовой информации.

«Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года и действуют до 31 декабря 2026 года включительно», — говорится в каждом из документов.

Согласно приказам, минимальная розничная цена на водку увеличится до 243 руб. за бутылку объемом 0,5 л (сейчас она составляет — 230 руб.), на коньяк вырастет до 446 руб. за 0,5 л (сейчас — 433 руб.), на игристое вино — до 169 руб. за бутылку объемом 0,75 литра (сейчас — 164 руб.), на бренди вырастет до 324 руб. за бутылку 0,5 л (сейчас 315).

Ранее Минфин предложил Евразийской экономической комиссии разрешить устанавливать минимальные цены не только на напитки крепостью выше 28%, но и на другой алкоголь, в частности, пиво. Сейчас в России действуют минимальные цены на водку, коньяк, бренди и игристое вино. 

Ранее по теме: Россия может установить минимальные цены на некрепкий алкоголь

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных