Аркадий Ротенберг оспорил присуждение экс-супруге особняка за £27,5 млн

Аркадий и Наталья Ротенберги были женаты с 2005 по 2013 г. Бывшая жена предпринимателя оспаривала брачный контракт и в случае его аннулирования могла бы претендовать на половину имущества экс-супруга. Процесс завершился в 2016 г. Наталья получила недвижимость и имущество для личного пользования. The Times сообщает, что она не живет в Великобритании с 2018 г., поскольку МВД отказало ей в продлении визы. Пока рассмотрение дела отложено, его возобновление планируется на 2021 г.