Аркадий Ротенберг оспорил присуждение экс-супруге особняка за £27,5 млн
Предприниматель Аркадий Ротенберг оспорил в британском Апелляционном суде решение Высокого суда Лондона, согласно которому после развода он должен был передать расположенный неподалеку от английской столицы особняк Ribsden Manor, купленный в 2012 г. за £27,5 млн (2,8 млрд руб.), бывшей супруге Наталье, пишет газета The Times.
Как сообщает издание, на этой неделе стало известно «о сложной структуре офшоров, окружающей дом». Так, представители Ротенберга утверждают, что предприниматель не был владельцем особняка, поэтому тот не должен был участвовать в разделе имущества в рамках бракоразводного процесса. По данным The Times, недвижимость была куплена зарегистрированной на Британских Виргинских островах компанией Ravendark. Ее владельцем значится бывший президент-председатель правления «СМП Банка» Дмитрий Калантырский. При этом сама кредитная организация подконтрольна братьям Аркадию и Борису Ротенбергам.
Чтобы купить Ribsden Manor, Ravendark получила займ в £34,5 млн (3,5 млрд руб.) от кипрской компании Olpon Investments, которую контролирует Ротенберг, отмечает The Times. Эта сумма была направлена на покрытие гербового сбора в £4,1 млн (416,8 млн руб.), покупку автомобиля компании Bentley для Натальи и страховку ее ювелирных изделий, утверждает газета. Еще £19 500 (2 млн руб.) были потрачены на убежище и сейф.
Высокий суд Лондона при вынесении решения о передаче особняка Наталье в прошлом году назвал соглашение о займе «отвлекающим маневром», утверждает The Times. Настоящим бенефициаром был признан Ротенберг. Кроме того, суду было известно, что предприниматель не платил экс-супруге алименты в размере £30 000 (3 млн руб.) в месяц, как предполагало заключенное между ними соглашение.
Аркадий и Наталья Ротенберги были женаты с 2005 по 2013 г. Бывшая жена предпринимателя оспаривала брачный контракт и в случае его аннулирования могла бы претендовать на половину имущества экс-супруга. Процесс завершился в 2016 г. Наталья получила недвижимость и имущество для личного пользования. The Times сообщает, что она не живет в Великобритании с 2018 г., поскольку МВД отказало ей в продлении визы. Пока рассмотрение дела отложено, его возобновление планируется на 2021 г.