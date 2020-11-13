Власти США отсрочили запрет работы TikTok в стране на 15 дней
Правительство США отсрочили закрытие китайского видеосервиса TikTok до 27 ноября, сообщает CNN со ссылкой на материалы федерального суда.
Как передает телеканал, у TikTok теперь будет еще 15 дней, до 27 ноября, на то, чтобы убедить представителей национальной безопасности США в том, что предложенная им сделка с Oracle и Walmart, должна быть одобрена. В китайской компании отказались от комментария.
Двумя днями ранее китайская компания просила через суд об отсрочке.
Кроме того, как пишет NBC, апелляционный суд США по округу Колумбия заслушает устные аргументы по делу TikTok против президента Дональда Трампа, инициатора блокировки сервиса, 14 декабря.
Срок блокировки видеосервиса в США должен был наступить в четверг, 12 ноября, однако американский Минторг сообщил, что пока не будет реализовывать фактический запрет на работу TikTok. Новый срок блокировки тогда не назывался.
3 августа президент США Дональд Трамп пригрозил запретить работу TikTok на территории страны, если оно не будет продано американской компании до 15 сентября. Позже он подписал два указа, запрещающие гражданам США заключать сделки и осуществлять транзакции с китайскими компаниями ByteDance и Tencent, а также их дочерними структурами. В США полагают, что приложение может передавать информацию о пользователях китайским спецслужбам.