Сечин рассказал Путину о начале реализации проекта «Восток Ойл»

«Сейчас я вам с большим удовольствием докладываю о начале практической реализации проекта. Эта область, где он развивается – от Красноярска на север порядка 2,5 тысячи километров – вся эта зона и есть, по сути, область нашей работы. Сегодня в соответствии с графиком ведутся поисково-разведочные работы по подготовке ресурсной базы, по её развитию. Определены места для размещения первоочередных кустовых площадок, их на первом этапе реализации будет до 150», — сказал Сечин, обращаясь к главе государства.