Сечин рассказал Путину о начале реализации проекта «Восток Ойл»
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил о начале практической реализации проекта «Восток Ойл». Его слова передает пресс-служба Кремля.
«Сейчас я вам с большим удовольствием докладываю о начале практической реализации проекта. Эта область, где он развивается – от Красноярска на север порядка 2,5 тысячи километров – вся эта зона и есть, по сути, область нашей работы. Сегодня в соответствии с графиком ведутся поисково-разведочные работы по подготовке ресурсной базы, по её развитию. Определены места для размещения первоочередных кустовых площадок, их на первом этапе реализации будет до 150», — сказал Сечин, обращаясь к главе государства.
По его словам, специалисты уже завершили проектно-изыскательские работы по строительству магистрального трубопровода протяженностью 770 километров и порта Север. В первую очередь проекты позволят добывать, транспортировать и обеспечивать перевалку до 50 млн тонн нефти в год, вторая очередь — до 100 млн тонн.
«Проект будет генерировать огромную синергию для промышленности России», — добавил глава «Роснефти».
В частности, инфраструктура проекта включает в себя строительство объектов энергетики общей мощностью в 2,5 тыс. гигаватт. В обслуживании проекта будут зайдествованы 50 судов разных типов, в том числе десять заказанных компанией танкеров ледового класса Arc7. Помимо этого, компания заключила контракт на поставку до 100 буровых установок российского производства и продлила контракт с «КамАЗом» на поставку техники.
«Проект предусматривает создание десятков тысяч дополнительных рабочих мест. Для обустройства месторождения потребуется привлечь более 400 тысяч человек, из них порядка 130 – наши сотрудники и подрядчики, и те новые рабочие места, которые будут создаваться вокруг проекта. 15 промысловых городков, посёлков будет создано, в которых будет обеспечена жизнедеятельность наших вахтовиков», — сказал Сечин.