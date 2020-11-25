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Сечин рассказал Путину о начале реализации проекта «Восток Ойл»

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Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил о начале практической реализации проекта «Восток Ойл». Его слова передает пресс-служба Кремля.

«Сейчас я вам с большим удовольствием докладываю о начале практической реализации проекта. Эта область, где он развивается – от Красноярска на север порядка 2,5 тысячи километров – вся эта зона и есть, по сути, область нашей работы. Сегодня в соответствии с графиком ведутся поисково-разведочные работы по подготовке ресурсной базы, по её развитию. Определены места для размещения первоочередных кустовых площадок, их на первом этапе реализации будет до 150», — сказал Сечин, обращаясь к главе государства.

По его словам, специалисты уже завершили проектно-изыскательские работы по строительству магистрального трубопровода протяженностью 770 километров и порта Север. В первую очередь проекты позволят добывать, транспортировать и обеспечивать перевалку до 50 млн тонн нефти в год, вторая очередь — до 100 млн тонн.

«Проект будет генерировать огромную синергию для промышленности России», — добавил глава «Роснефти».

В частности, инфраструктура проекта включает в себя строительство объектов энергетики общей мощностью в 2,5 тыс. гигаватт. В обслуживании проекта будут зайдествованы 50 судов разных типов, в том числе десять заказанных компанией танкеров ледового класса Arc7. Помимо этого, компания заключила контракт на поставку до 100 буровых установок российского производства и продлила контракт с «КамАЗом» на поставку техники.

«Проект предусматривает создание десятков тысяч дополнительных рабочих мест. Для обустройства месторождения потребуется привлечь более 400 тысяч человек, из них порядка 130 – наши сотрудники и подрядчики, и те новые рабочие места, которые будут создаваться вокруг проекта. 15 промысловых городков, посёлков будет создано, в которых будет обеспечена жизнедеятельность наших вахтовиков», — сказал Сечин.

Ранее по теме: «Роснефть» продаст трейдеру Trafigura 10% в мегапроекте «Восток ойл»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных