Чубайс объявил об уходе из «Роснано»
«Сегодня на конгрессе состоится масса важных и, надеюсь, интересных заявлений, дискуссий. Но так случилось, что для меня это последний конгресс и последний день работы в компании», — сказал Чубайс. О своих дальнейших планах он не сообщил.
Чубайс возглавлял госкорпорацию с 2008 г. В 2011 г. он был избран председателем правления госкорпорации, а в 2014 г., после изменения структуры управления «Роснано», стал председателем правления ООО «Управляющая компания «Роснано». О возможном скором уходе Чубайса с поста главы госкорпорации СМИ сообщали с октября.
Куликов является заместителем председателя коллегии военно-промышленной комиссии с 2018 г. До этого, с 2015 г., он был индустриальным директором радиоэлектронного кластера «Ростеха», в 2013–2016 гг. работал исполнительным директором госкорпорации, а также с 2008 г. был заместителем руководителя аппарата и помощником гендиректора «Ростехнологий» Сергея Чемезова.