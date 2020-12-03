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Чубайс объявил об уходе из «Роснано»

Ведомости

Действующий глава «Роснано» Анатолий Чубайс завтра покидает свой пост. Об этом он 3 декабря заявил на онлайн-встрече IX Конгресса предприятий наноиндустрии.

«Сегодня на конгрессе состоится масса важных и, надеюсь, интересных заявлений, дискуссий. Но так случилось, что для меня это последний конгресс и последний день работы в компании», — сказал Чубайс. О своих дальнейших планах он не сообщил.

Чубайс возглавлял госкорпорацию с 2008 г. В 2011 г. он был избран председателем правления госкорпорации, а в 2014 г., после изменения структуры управления «Роснано», стал председателем правления ООО «Управляющая компания «Роснано». О возможном скором уходе Чубайса с поста главы госкорпорации СМИ сообщали с октября.

Ранее правительство предложило уволить Чубайса с поста главы госкорпорации и утвердить на этом посту сроком на пять лет первого зампреда коллегии военно-промышленой комиссии Сергея Куликова. Накануне его кандидатуру предложил президент России Владимир Путин.

Куликов является заместителем председателя коллегии военно-промышленной комиссии с 2018 г. До этого, с 2015 г., он был индустриальным директором радиоэлектронного кластера «Ростеха», в 2013–2016 гг. работал исполнительным директором госкорпорации, а также с 2008 г. был заместителем руководителя аппарата и помощником гендиректора «Ростехнологий» Сергея Чемезова.

Ранее по теме: В «Роснано» пришел выходец из «Ростеха»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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