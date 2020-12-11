Акции «Детского мира» на Мосбирже подорожали более чем на 6%

В моменте по состоянию на 10:00. мск бумаги компании достигали отметки 147,82 руб. за бумагу (6,36%). Рост стоимости акций «Детского мира» произошел после заявления компании Altus Capital о продлении срока оферты на покупку бумаг до 24 декабря 2020 г. и оценке сделки по покупке до 25% акций «Детского мира» в 29,56 млрд руб.