Акции «Детского мира» на Мосбирже подорожали более чем на 6%
Акции сети магазинов «Детский мир» на Мосбирже подорожали на 6,36% к уровню закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют данные площадки.
В моменте по состоянию на 10:00. мск бумаги компании достигали отметки 147,82 руб. за бумагу (6,36%). Рост стоимости акций «Детского мира» произошел после заявления компании Altus Capital о продлении срока оферты на покупку бумаг до 24 декабря 2020 г. и оценке сделки по покупке до 25% акций «Детского мира» в 29,56 млрд руб.
Изначально датой закрытия сбора заявок было 18 декабря, а размер пакета акций, который хотела приобрести компания, оценивался в 29,9%
В начале сентября основные владельцы «Детского мира» – АФК «Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) продали все акции ритейлера: им принадлежало 20,4% и 4,6%, сумма сделки составила 20,7 млрд руб. Основные покупатели бумаг – международные инвестиционные фонды из Великобритании и США, говорил представитель «Системы». В результате сделки «Детский мир» стал первой российской публичной компанией с 100% акций в свободном обращении.
«Детский мир» – крупнейший российский продавец детских товаров. За девять месяцев 2020 г. консолидированная выручка сети выросла на 9,5% до 98,4 млрд руб. год к году. На конец сентября компания управляла 792 магазинами «Детский мир», 13 зоомагазинами «Зоозавр» и пятью сверхмалыми магазинами «ПВЗ детмир».