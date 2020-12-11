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Акции «Детского мира» на Мосбирже подорожали более чем на 6%

Ведомости

Акции сети магазинов «Детский мир» на Мосбирже подорожали на 6,36% к уровню закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют данные площадки.

В моменте по состоянию на 10:00. мск бумаги компании достигали отметки 147,82 руб. за бумагу (6,36%). Рост стоимости акций «Детского мира» произошел после заявления компании Altus Capital о продлении срока оферты на покупку бумаг до 24 декабря 2020 г. и оценке сделки по покупке до 25% акций «Детского мира» в 29,56 млрд руб.

Изначально датой закрытия сбора заявок было 18 декабря, а размер пакета акций, который хотела приобрести компания, оценивался в 29,9% 

В начале сентября основные владельцы «Детского мира» – АФК «Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) продали все акции ритейлера: им принадлежало 20,4% и 4,6%, сумма сделки составила 20,7 млрд руб. Основные покупатели бумаг – международные инвестиционные фонды из Великобритании и США, говорил представитель «Системы». В результате сделки «Детский мир» стал первой российской публичной компанией с 100% акций в свободном обращении.

«Детский мир» – крупнейший российский продавец детских товаров. За девять месяцев 2020 г. консолидированная выручка сети выросла на 9,5% до 98,4 млрд руб. год к году. На конец сентября компания управляла 792 магазинами «Детский мир», 13 зоомагазинами «Зоозавр» и пятью сверхмалыми магазинами «ПВЗ детмир». 

Ранее по теме: Altus Capital заявил о планах покупки 29,9% «Детского мира»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных