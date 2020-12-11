ВТБ сообщил о снижении спроса на гостиницы в Москве и Петербурге
Спрос россиян на отдых в Москве и Санкт-Петербурге в период новогодних праздников в этом году сократился в 1,5 раза и на треть по сравнению с прошлым годом, к такому выводу в результате исследования пришли специалисты эквайрингового бизнеса ВТБ.
«На бронирование московских гостиниц, по статистике эквайринга ВТБ, за три недели будущие гости столицы потратили около 150 млн руб., что на 45% меньше, чем годом ранее. На 34% – до 136 млн руб. – снизилась к прошлому году выручка отелей в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении пресс-службы ВТБ.
Специалисты проанализировали траты россиян на бронирование гостиниц и баз отдыха на новогодние каникулы в наиболее популярных в этот период регионах. В качестве расчетного периода рассматривалась вторая половина ноября – первая декада декабря. По данным ВТБ, выручка отелей и баз отдыха в Подмосковье и Ленинградской области увеличилась по сравнению с прошлым годом почти вдвое – на 86% и 73% соответственно.
Россияне также резко увеличили траты на отдых на горнолыжных курортах. Спрос на гостиницы Горного Алтая вырос в 3,5 раза, горнолыжного курорта Шерегеш в Кемеровской области – на треть, Сочи – на 53%. Кроме того, спрос вырос на отдых в Нижнем Новгороде (+73%) и Екатеринбурге (+44%).