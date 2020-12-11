ВТБ сообщил о снижении спроса на гостиницы в Москве и Петербурге

Специалисты проанализировали траты россиян на бронирование гостиниц и баз отдыха на новогодние каникулы в наиболее популярных в этот период регионах. В качестве расчетного периода рассматривалась вторая половина ноября – первая декада декабря. По данным ВТБ, выручка отелей и баз отдыха в Подмосковье и Ленинградской области увеличилась по сравнению с прошлым годом почти вдвое – на 86% и 73% соответственно.