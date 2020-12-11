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ВТБ сообщил о снижении спроса на гостиницы в Москве и Петербурге

Ведомости

Спрос россиян на отдых в Москве и Санкт-Петербурге в период новогодних праздников в этом году сократился в 1,5 раза и на треть по сравнению с прошлым годом, к такому выводу в результате исследования пришли специалисты эквайрингового бизнеса ВТБ.

«На бронирование московских гостиниц, по статистике эквайринга ВТБ, за три недели будущие гости столицы потратили около 150 млн руб., что на 45% меньше, чем годом ранее. На 34% – до 136 млн руб. – снизилась к прошлому году выручка отелей в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении пресс-службы ВТБ.

Специалисты проанализировали траты россиян на бронирование гостиниц и баз отдыха на новогодние каникулы в наиболее популярных в этот период регионах. В качестве расчетного периода рассматривалась вторая половина ноября – первая декада декабря. По данным ВТБ, выручка отелей и баз отдыха в Подмосковье и Ленинградской области увеличилась по сравнению с прошлым годом почти вдвое – на 86% и 73% соответственно.

Россияне также резко увеличили траты на отдых на горнолыжных курортах. Спрос на гостиницы Горного Алтая вырос в 3,5 раза, горнолыжного курорта Шерегеш в Кемеровской области – на треть, Сочи – на 53%. Кроме того, спрос вырос на отдых в Нижнем Новгороде (+73%) и Екатеринбурге (+44%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных