McDonald’s в России запустил новый формат ресторанов
Компания McDonald’s в России запустила рестораны нового формата с отдельными комнатами для выдачи заказов курьерам, сообщил ТАСС со ссылкой на компанию. Это позволит разделить потоки посетителей ресторана и курьеров и увеличить количество заказов на 20% в час, добавили в McDonald’s.
В новых ресторанах будут организованы отдельные комнаты площадью 20 кв. м с отдельным входом. Во время ожидания заказа курьеры смогут зарядить телефоны. Сейчас в Москве уже функционируют пять подобных предприятий. Компания планирует развивать новый подход и дальше — в следующем году предприятия с отдельными комнатами для курьеров будут открыты в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и других крупных городах России, говорится в сообщении.
В июне McDonald’s в рамках профилактики распространения коронавируса запустил в России заведения с повышенными мерами безопасности. Первый такой ресторан заработал на Арбате около ст. м. «Смоленская». В нем разведены потоки для курьеров и гостей, появились киоски самообслуживания, пронумерованные столы и средства дезинфекции. Эта мера стала частью глобальной стратегии McDonald’s в борьбе с последствиями пандемии коронавируса. В начале мая рестораны сети в США обязали внести множество изменений в рабочий процесс.