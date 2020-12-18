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McDonald’s в России запустил новый формат ресторанов

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Компания McDonald’s в России запустила рестораны нового формата с отдельными комнатами для выдачи заказов курьерам, сообщил ТАСС со ссылкой на компанию. Это позволит разделить потоки посетителей ресторана и курьеров и увеличить количество заказов на 20% в час, добавили в McDonald’s. 

В новых ресторанах будут организованы отдельные комнаты площадью 20 кв. м с отдельным входом. Во время ожидания заказа курьеры смогут зарядить телефоны. Сейчас в Москве уже функционируют пять подобных предприятий. Компания планирует развивать новый подход и дальше — в следующем году предприятия с отдельными комнатами для курьеров будут открыты в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и других крупных городах России, говорится в сообщении.

В июне McDonald’s в рамках профилактики распространения коронавируса запустил в России заведения с повышенными мерами безопасности. Первый такой ресторан заработал на Арбате около ст. м. «Смоленская». В нем разведены потоки для курьеров и гостей, появились киоски самообслуживания, пронумерованные столы и средства дезинфекции. Эта мера стала частью глобальной стратегии McDonald’s в борьбе с последствиями пандемии коронавируса. В начале мая рестораны сети в США обязали внести множество изменений в рабочий процесс.

Ранее по теме: McDonald’s откроет в России заведения с повышенными мерами безопасности

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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