McDonald’s в России запустил новый формат ресторанов

В новых ресторанах будут организованы отдельные комнаты площадью 20 кв. м с отдельным входом. Во время ожидания заказа курьеры смогут зарядить телефоны. Сейчас в Москве уже функционируют пять подобных предприятий. Компания планирует развивать новый подход и дальше — в следующем году предприятия с отдельными комнатами для курьеров будут открыты в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и других крупных городах России, говорится в сообщении.