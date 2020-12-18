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CocaCola планирует сократить 2200 рабочих мест из-за пандемии

Ведомости

Компания по производству безалкогольных напитков Coca-Cola Co. объявила о сокращении 2,2 тыс. рабочих мест по всему миру в связи с реорганизацией операций в условиях пандемии коронавируса, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на представителя компании.

Издание отметило, что в США планируется сократить 1200 рабочих мест — 12% сотрудников компании в стране. На начало 2020 г. в штате Coca-Cola работали 86 тыс. человек. Из-за закрытия в пандемию ресторанов, баров, кинотеатров, где продаются напитки Coca-Cola, компании пришлось сократить расходы и объем производства. 

Представитель компании рассказал, что речь идет и о добровольных, и о принудительных увольнениях сотрудников. В августе Coca-Cola предложила компенсации в случае добровольного увольнения четырем тысячам сотрудников в США и Канаде. Собеседник издания отметил, что сокращение рабочих мест может обеспечить ежегодную экономию от $350 до $550 млн. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных