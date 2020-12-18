CocaCola планирует сократить 2200 рабочих мест из-за пандемии

Представитель компании рассказал, что речь идет и о добровольных, и о принудительных увольнениях сотрудников. В августе Coca-Cola предложила компенсации в случае добровольного увольнения четырем тысячам сотрудников в США и Канаде. Собеседник издания отметил, что сокращение рабочих мест может обеспечить ежегодную экономию от $350 до $550 млн.