CocaCola планирует сократить 2200 рабочих мест из-за пандемии
Компания по производству безалкогольных напитков Coca-Cola Co. объявила о сокращении 2,2 тыс. рабочих мест по всему миру в связи с реорганизацией операций в условиях пандемии коронавируса, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на представителя компании.
Издание отметило, что в США планируется сократить 1200 рабочих мест — 12% сотрудников компании в стране. На начало 2020 г. в штате Coca-Cola работали 86 тыс. человек. Из-за закрытия в пандемию ресторанов, баров, кинотеатров, где продаются напитки Coca-Cola, компании пришлось сократить расходы и объем производства.
Представитель компании рассказал, что речь идет и о добровольных, и о принудительных увольнениях сотрудников. В августе Coca-Cola предложила компенсации в случае добровольного увольнения четырем тысячам сотрудников в США и Канаде. Собеседник издания отметил, что сокращение рабочих мест может обеспечить ежегодную экономию от $350 до $550 млн.