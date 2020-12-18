Лидер «Чиж&Сo» разрешил владельцу «Пятерочек» использовать товарный знак «Чижик»

«Товарный знак, принадлежащий «Чиж&Co», по интересующим нас классам не используется более трех лет, что дает право обратиться в суд для его аннулирования», — говорил ранее Forbes представитель ритейлера. «Сладкая жизнь Н. Н.» потребовала прекратить правовую охрану товарного знака в сферах рекламы, транспортировки, упаковки и хранения товаров, а также научных и технологических услуг.