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Лидер «Чиж&Сo» разрешил владельцу «Пятерочек» использовать товарный знак «Чижик»

Ведомости

Лидер группы Чиж&Сo Сергей Чиграков достиг договоренности с крупнейшим российским ритейлером X5 Retail Group (управляет сетью «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») и разрешил ему использовать товарный знак «Чижик» для магазинов дискаунтеров. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель компании. 

«В ходе проведённых переговоров с представителями Сергея Чигракова удалось достичь договорённости во всех вопросах, связанных с использованием товарного знака в интересующих нас классах. Сергей дал согласие на регистрацию структурами X5 товарного знака «Чижик» для оказания услуг розничной торговли. Ходатайство об отказе от иска уже принято судебными органами», — сказал собеседник. 

8 декабря компания «Сладкая жизнь Н.Н.»  - дочка компании «Агроторг», которая управляет сетью «Пятерочка», подала иск в Суд по интеллектуальным правам с требованием о лишении Чигракова части прав на товарный знак «Чиж&Co».

«Товарный знак, принадлежащий «Чиж&Co», по интересующим нас классам не используется более трех лет, что дает право обратиться в суд для его аннулирования», — говорил ранее Forbes представитель ритейлера. «Сладкая жизнь Н. Н.» потребовала прекратить правовую охрану товарного знака в сферах рекламы, транспортировки, упаковки и хранения товаров, а также научных и технологических услуг. 

В конце октября X5 объявила о запуске новой сети под названием «Чижик» — «жесткие» дискаунтеры с низкими ценами на товары. Логотипом новой сети стало изображение черного чижа на желтом круге. В 2021 г. компания планирует запустить около 40-50 магазинов сети.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных