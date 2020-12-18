Лидер «Чиж&Сo» разрешил владельцу «Пятерочек» использовать товарный знак «Чижик»
Лидер группы Чиж&Сo Сергей Чиграков достиг договоренности с крупнейшим российским ритейлером X5 Retail Group (управляет сетью «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») и разрешил ему использовать товарный знак «Чижик» для магазинов дискаунтеров. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель компании.
«В ходе проведённых переговоров с представителями Сергея Чигракова удалось достичь договорённости во всех вопросах, связанных с использованием товарного знака в интересующих нас классах. Сергей дал согласие на регистрацию структурами X5 товарного знака «Чижик» для оказания услуг розничной торговли. Ходатайство об отказе от иска уже принято судебными органами», — сказал собеседник.
8 декабря компания «Сладкая жизнь Н.Н.» - дочка компании «Агроторг», которая управляет сетью «Пятерочка», подала иск в Суд по интеллектуальным правам с требованием о лишении Чигракова части прав на товарный знак «Чиж&Co».
«Товарный знак, принадлежащий «Чиж&Co», по интересующим нас классам не используется более трех лет, что дает право обратиться в суд для его аннулирования», — говорил ранее Forbes представитель ритейлера. «Сладкая жизнь Н. Н.» потребовала прекратить правовую охрану товарного знака в сферах рекламы, транспортировки, упаковки и хранения товаров, а также научных и технологических услуг.
В конце октября X5 объявила о запуске новой сети под названием «Чижик» — «жесткие» дискаунтеры с низкими ценами на товары. Логотипом новой сети стало изображение черного чижа на желтом круге. В 2021 г. компания планирует запустить около 40-50 магазинов сети.