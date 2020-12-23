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В Boeing оценили попадание своего поставщика титана из России под санкции США

Ведомости

Новые санкции США против российской «ВСМПО-Ависма», крупнейшего в мире поставщика титана, не повлияют на партнерство с ним, заявили РБК в американской авиастроительной корпорации Boeing,

«Boeing действует в полном соответствии с текущим законодательством и не ожидает никаких изменений в нашем сотрудничестве с корпорацией "ВСМПО-Ависма"», — заявили изданию в пресс-службе компании. То же самое сообщили и в «ВСМПО-Ависма».

«ВСМПО-Ависма» — крупнейший в мире производитель титана и продуктов из его сплавов. Она поставляет титан, в том числе, российским Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), «Вертолетам России», зарубежным Boeing, EADS, Rolls-Royce, Snecma и UTC Aerospace Systems. Компания попала в новый санкционный список Минфина США, обнародованный 21 декабря.

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Кроме «ВСМПО-Ависма» в него попали еще 44 российских организации, в частности, Минобороны России, Служба внешней разведки, администрация президента, летное подразделение «Россия» администрации президента, ракетно-космический центр «Прогресс» (входит в «Роскосмос»), ПАО «Объединенная авиастроительная компания», «Рособоронэкспорт», «Ростех», ОАО «Вертолеты России» и другие. Эти организации отныне не смогут приобретать ряд товаров и технологий у США. В Кремле назвали это «враждебным шагом» со стороны уходящей американской администрации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных