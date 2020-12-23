В Boeing оценили попадание своего поставщика титана из России под санкции США
Новые санкции США против российской «ВСМПО-Ависма», крупнейшего в мире поставщика титана, не повлияют на партнерство с ним, заявили РБК в американской авиастроительной корпорации Boeing,
«Boeing действует в полном соответствии с текущим законодательством и не ожидает никаких изменений в нашем сотрудничестве с корпорацией "ВСМПО-Ависма"», — заявили изданию в пресс-службе компании. То же самое сообщили и в «ВСМПО-Ависма».
«ВСМПО-Ависма» — крупнейший в мире производитель титана и продуктов из его сплавов. Она поставляет титан, в том числе, российским Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), «Вертолетам России», зарубежным Boeing, EADS, Rolls-Royce, Snecma и UTC Aerospace Systems. Компания попала в новый санкционный список Минфина США, обнародованный 21 декабря.
Кроме «ВСМПО-Ависма» в него попали еще 44 российских организации, в частности, Минобороны России, Служба внешней разведки, администрация президента, летное подразделение «Россия» администрации президента, ракетно-космический центр «Прогресс» (входит в «Роскосмос»), ПАО «Объединенная авиастроительная компания», «Рособоронэкспорт», «Ростех», ОАО «Вертолеты России» и другие. Эти организации отныне не смогут приобретать ряд товаров и технологий у США. В Кремле назвали это «враждебным шагом» со стороны уходящей американской администрации.