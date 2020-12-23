В Boeing оценили попадание своего поставщика титана из России под санкции США

Кроме «ВСМПО-Ависма» в него попали еще 44 российских организации, в частности, Минобороны России, Служба внешней разведки, администрация президента, летное подразделение «Россия» администрации президента, ракетно-космический центр «Прогресс» (входит в «Роскосмос»), ПАО «Объединенная авиастроительная компания», «Рособоронэкспорт», «Ростех», ОАО «Вертолеты России» и другие. Эти организации отныне не смогут приобретать ряд товаров и технологий у США. В Кремле назвали это «враждебным шагом» со стороны уходящей американской администрации.