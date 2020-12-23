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Суд Швеции отклонил жалобу «Газпрома» в рамках спора с польской PGNiG

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Стокгольмский апелляционный суд отклонил жалобу «Газпрома» и «Газпром экспорта» на решение арбитражного трибунала по спору о ценовых условиях в рамках Ямальского контракта с польской газовой компанией PGNiG. Об этом последняя сообщила на своем сайте.

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Суд счел жалобу формально неприемлемой с точки зрения юрисдикции и объема полномочий трибунала, пояснили в PGNiG. Там также уточнили, что решение является окончательным и обжалованию не подлежит. Кроме того, суд обязал «Газпром» возместить польской компании судебные расходы.

В «Газпром экспорте» после публикации PGNiG заявили, что фактически в споре сохраняется статус-кво.

«Отклонение обжалования по промежуточному решению не влияет на обжалование окончательного решения. Фактически в споре сохраняется статус-кво сторон», — сказано в сообщении в официальном Telegram-канале «Газпрома».

«Газпром» и PGNiG заключили Ямальский контракт на поставку до 9,8 млрд куб. м газа ежегодно в 1996 г. Соглашение действует до 2022 г.

В начале 2014 г. PGNiG обратилась в «Газпром» с просьбой о снижении цен. Не получив согласия, PGNiG подала в суд. В марте 2020 г. Стокгольмский арбитраж принял решение о пересмотре цены задним числом, обязав «Газпром» выплатить польской компании $1,5 млрд в виде компенсации за высокие цены с 1 ноября 2014 г. по 29 февраля 2020 г. «Газпром» в конце июня произвел выплату, при этом обжаловав решение арбитража.

Ранее по теме: В Польще сообщили о заявке «Газпрома» на повышение цены на газ

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных