Суд Швеции отклонил жалобу «Газпрома» в рамках спора с польской PGNiG
Суд счел жалобу формально неприемлемой с точки зрения юрисдикции и объема полномочий трибунала, пояснили в PGNiG. Там также уточнили, что решение является окончательным и обжалованию не подлежит. Кроме того, суд обязал «Газпром» возместить польской компании судебные расходы.
В «Газпром экспорте» после публикации PGNiG заявили, что фактически в споре сохраняется статус-кво.
«Отклонение обжалования по промежуточному решению не влияет на обжалование окончательного решения. Фактически в споре сохраняется статус-кво сторон», — сказано в сообщении в официальном Telegram-канале «Газпрома».
«Газпром» и PGNiG заключили Ямальский контракт на поставку до 9,8 млрд куб. м газа ежегодно в 1996 г. Соглашение действует до 2022 г.
В начале 2014 г. PGNiG обратилась в «Газпром» с просьбой о снижении цен. Не получив согласия, PGNiG подала в суд. В марте 2020 г. Стокгольмский арбитраж принял решение о пересмотре цены задним числом, обязав «Газпром» выплатить польской компании $1,5 млрд в виде компенсации за высокие цены с 1 ноября 2014 г. по 29 февраля 2020 г. «Газпром» в конце июня произвел выплату, при этом обжаловав решение арбитража.