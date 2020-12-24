Ростуризм предложил включить все санатории в программу кешбэка
Ростуризм предложил включить все санатории в программу туристического кешбэка, сообщила в интервью ТАСС руководитель ведомства Зарина Догузова.
«У нас было и остается предложение включить санаторно-курортный комплекс, санатории всей страны в программу туристического кешбэка», – сказала Догузова, отметив, что в 2020 г. в программу удалось включить только санатории, которые прошли классификацию.
Продажи туров по России с кешбэком возобновились 15 октября и продлились до 5 декабря. В этот период жители страны могли приобрести тур или проживание в гостинице и отправиться в путешествие в любой регион России до 10 января 2021 г. включительно, получив возврат части средств за туристический продукт.
Максимальный кешбэк составил 20% от стоимости путевки, но не более 20 тыс. руб. Средства возвращались на карты платежной системы «Мир», которая выступила технологическим партнером программы. В рамках программы россияне приобрели туры на 6,5 млрд руб., общая сумма возврата туристам составила 1,2 млрд руб., рассказал Ростуризм.