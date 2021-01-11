Шохин назвал долю пострадавших от пандемии компаний малого бизнеса

«Эпидемия COVID-19 негативно повлияла на деятельность 41,2% компаний — членов РСПП, как показал проведенный нами опрос. Для малого бизнеса последствия пандемии были серьезнее — о возникших в связи с этим проблемах в работе заявили 60% респондентов», — сказал Шохин в интервью агентству. По его словам, почти треть поучаствовавших в опросе компаний сохраняет оптимизм и рассчитывает на дальнейшее серьезное улучшение своих позиций на рынке. При этом многие меры государственной поддержки бизнеса, по словам Шохина, нуждаются в доработке.