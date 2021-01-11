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Шохин назвал долю пострадавших от пандемии компаний малого бизнеса

Ведомости

Пандемия коронавируса оказала негативное влияние на деятельность 60% компаний малого бизнеса, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина.

«Эпидемия COVID-19 негативно повлияла на деятельность 41,2% компаний — членов РСПП, как показал проведенный нами опрос. Для малого бизнеса последствия пандемии были серьезнее — о возникших в связи с этим проблемах в работе заявили 60% респондентов», — сказал Шохин в интервью агентству. По его словам, почти треть поучаствовавших в опросе компаний сохраняет оптимизм и рассчитывает на дальнейшее серьезное улучшение своих позиций на рынке. При этом многие меры государственной поддержки бизнеса, по словам Шохина, нуждаются в доработке.

«Многие востребованные меры поддержки нуждаются в «донастройке», — отметил он.

Треть опрошенных РСПП компаний столкнулась со сложностью выполнения нормативов, установленных условиями программы поддержки. 9 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что государство за последние два года направило на поддержку малого и среднего бизнеса около 600 млрд руб.

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Согласно пакету мер поддержки бизнеса в условиях пандемии, начавшему действовать 1 июня 2020 г., наиболее пострадавшим отраслям списываются кредиты при условии сохранения занятости. Позже в правительстве уточнили, что предприятиям, которые сохранят не менее 90% сотрудников, заем будет списан вместе с процентами.

Кроме того, малому и среднему бизнесу, причисленному к пострадавшим от пандемии отраслям, можно получить субсидию на выплату МРОТ сотрудникам при условии сохранения занятости на уровне 90% от показателя на 1 апреля 2020 г. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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