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Акции Twitter ускорили падение на открытии торгов

Ведомости

Стоимость акций компании Twitter ускорила падение после открытия торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже, следует из данных площадки. Так, к 17:38 мск цена одной бумаги составила $45,97. Таким образом, она подешевела почти на 10,7%.

Цена одной акции в момент открытия торгов составляла $47,09. Перед этим, на предторгах, бумаги социальной сети потеряли более 8% стоимости.

Ранее, с 9 декабря, акции Twitter не опускались ниже порога в $50. Максимальной стоимости одна штука достигла 18 декабря — $55,39. Это значение является рекордным.

Бумаги компании падают в цене после того, как администрация социальной сети приняла решение навсегда заблокировать аккаунт президента США Дональда Трампа. Руководство площадки решило, что заявления политика «с большой вероятностью будут поощрять и вдохновлять людей на повторение имевших место преступных действий в Капитолии США 6 января 2021 г.».

6 января сторонники Трампа собрались на демонстрацию в его поддержку в Вашингтоне. Они штурмовали здание Конгресса США и прервали заседание, на котором должны были быть утверждены итоги прошедших в стране выборов президента. В ходе столкновений с полицией погибли пять человек. Позднее Конгресс США утвердил избрание кандидата от демократической партии Джо Байдена новым руководителем страны.

Решение Twitter было раскритиковано общественностью, шаг руководства социальной сети сочли посягательством на свободу слова. Такое мнение, в частности, выразила канцлер Германии Ангела Меркель и ряд высокопоставленных чиновников Франции.

Ранее по теме: Власти Франции не поддержали блокировку аккаунта Трампа в Twitter
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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