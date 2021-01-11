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Судно «Академик Черский» покинуло место достройки «Северного потока – 2»

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Судно-трубоукладчик «Академик Черский» покинуло зону строительства газопровода «Северный поток — 2», сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервиса MarineTraffic.

«Судно-трубоукладчик "Академик Черский" покинул зону продолжения строительства газопровода "Северный поток – 2", взяв курс на восток», – говорится в сообщении. Место назначения судна не указывается.

В начале декабря 2020 г. судно «Академик Черский» вместе с суднами снабжения «Умка» и «Балтийский исследователь» отошло от точки достройки газопровода и направились в Калининград. 6 января оно вышло из порта Мукран в Германии и подошло к недостроенному участку «Северного потока – 2».

Строительство газопровода остановлено в конце 2019 г. из-за одобрения конгрессом США санкций против собственников судов-трубоукладчиков для проекта. Сегодня под российским флагом ходит два специализированных трубоукладочных судна, способных достроить «Северный поток-2», – «Фортуна» и «Академик Черский».

«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход балтийских стран и Польши. Мощность газопровода будет доходить до 55 млрд куб. м. газа в год. Оператор «Северного потока — 2» — Nord Stream 2 AG — принадлежит «Газпрому».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных