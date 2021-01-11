Судно «Академик Черский» покинуло место достройки «Северного потока – 2»

В начале декабря 2020 г. судно «Академик Черский» вместе с суднами снабжения «Умка» и «Балтийский исследователь» отошло от точки достройки газопровода и направились в Калининград. 6 января оно вышло из порта Мукран в Германии и подошло к недостроенному участку «Северного потока – 2».