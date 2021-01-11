Судно «Академик Черский» покинуло место достройки «Северного потока – 2»
Судно-трубоукладчик «Академик Черский» покинуло зону строительства газопровода «Северный поток — 2», сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервиса MarineTraffic.
«Судно-трубоукладчик "Академик Черский" покинул зону продолжения строительства газопровода "Северный поток – 2", взяв курс на восток», – говорится в сообщении. Место назначения судна не указывается.
В начале декабря 2020 г. судно «Академик Черский» вместе с суднами снабжения «Умка» и «Балтийский исследователь» отошло от точки достройки газопровода и направились в Калининград. 6 января оно вышло из порта Мукран в Германии и подошло к недостроенному участку «Северного потока – 2».
Строительство газопровода остановлено в конце 2019 г. из-за одобрения конгрессом США санкций против собственников судов-трубоукладчиков для проекта. Сегодня под российским флагом ходит два специализированных трубоукладочных судна, способных достроить «Северный поток-2», – «Фортуна» и «Академик Черский».
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход балтийских стран и Польши. Мощность газопровода будет доходить до 55 млрд куб. м. газа в год. Оператор «Северного потока — 2» — Nord Stream 2 AG — принадлежит «Газпрому».