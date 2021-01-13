Путин призвал минимизировать плановые проверки бизнеса

29 октября 2020 г. Путин предложил продлить действие отсрочки по налогам и страховым взносам для компаний малого и среднего бизнеса еще на три месяца, а мораторий на проверки таких предприятий – на весь 2021 г. Позже правительство продлило мораторий на плановые проверки малого бизнеса до 31 декабря 2021 г.