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Турция запретила компаниям размещать рекламу в Twitter и Periscope

Ведомости

Власти Турции запретили компаниям размещать рекламу в Twitter, Periscope и Pinterest, следует из постановления, опубликованного в правительственном вестнике страны Resmî Gazete.

Решение турецкого Управления информационных и коммуникационных технологий связано с несоблюдением закона, который предписывает социальным сетям регистрировать свой офис в Турции, назначать своего официального представителя в нем и хранить данные местных пользователей. «Если обязательства не будут выполнены в течение 3 месяцев с момента запрета рекламы, начнется снижение пропускной способности интернет-трафика», — прокомментировал постановление министр связи и коммуникаций Турции Омер Абдулла Карагезлу в своем Twitter.

В свою очередь министр транспорта и инфраструктуры страны Омер Фатих Сайян в своем Twitter выразил надежду, «что Twitter и Pinterest немедленно предпримут необходимые шаги». Это решение не касается Facebook и Instagram, так как накануне, по словам Фатих Сайяна, они приняли решения подчиниться требованиям турецкого правительства и открыть в стране представительства.

В ноябре 2020 г. власти Турции оштрафовали Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok и Periscope за несоблюдение упомянутого закона. Он касается соцсетей с аудиторией более 1 млн человек. Сумма штрафа для каждой из компаний в итоге составила 10 млн турецких лир ($1,2 млн).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных