Турция запретила компаниям размещать рекламу в Twitter и Periscope
Власти Турции запретили компаниям размещать рекламу в Twitter, Periscope и Pinterest, следует из постановления, опубликованного в правительственном вестнике страны Resmî Gazete.
Решение турецкого Управления информационных и коммуникационных технологий связано с несоблюдением закона, который предписывает социальным сетям регистрировать свой офис в Турции, назначать своего официального представителя в нем и хранить данные местных пользователей. «Если обязательства не будут выполнены в течение 3 месяцев с момента запрета рекламы, начнется снижение пропускной способности интернет-трафика», — прокомментировал постановление министр связи и коммуникаций Турции Омер Абдулла Карагезлу в своем Twitter.
В свою очередь министр транспорта и инфраструктуры страны Омер Фатих Сайян в своем Twitter выразил надежду, «что Twitter и Pinterest немедленно предпримут необходимые шаги». Это решение не касается Facebook и Instagram, так как накануне, по словам Фатих Сайяна, они приняли решения подчиниться требованиям турецкого правительства и открыть в стране представительства.
В ноябре 2020 г. власти Турции оштрафовали Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok и Periscope за несоблюдение упомянутого закона. Он касается соцсетей с аудиторией более 1 млн человек. Сумма штрафа для каждой из компаний в итоге составила 10 млн турецких лир ($1,2 млн).