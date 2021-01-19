Турция запретила компаниям размещать рекламу в Twitter и Periscope

Решение турецкого Управления информационных и коммуникационных технологий связано с несоблюдением закона, который предписывает социальным сетям регистрировать свой офис в Турции, назначать своего официального представителя в нем и хранить данные местных пользователей. «Если обязательства не будут выполнены в течение 3 месяцев с момента запрета рекламы, начнется снижение пропускной способности интернет-трафика», — прокомментировал постановление министр связи и коммуникаций Турции Омер Абдулла Карагезлу в своем Twitter.