Глава «Газпрома» заявил о завершении газификации в России к 2030 году
Газификацию в России завершат к 2030 г., заявил глава ПАО «Газпром» Алексей Миллер на встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля.
«К 2030 году будет на 100% завершена технически возможная газификация в нашей стране. Мы с регионами также подписали планы-графики синхронизации работ на 2021 год. «Газпром» и регионы уже начиная с 1 января набирают совершенно новую скорость, новые темпы работы», — сказал Миллер. По его словам, поручение президента о подписании с регионами РФ среднесрочных пятилетних программ по газоснабжению и газификации выполнено. Он отметил, что подписаны все 67 программ, определены цели и задачи на период до 2025 г.
Cейчас, по словам Миллера, компания фиксирует два приоритета для работы. Среди них — социальная ориентация программы газоснабжения и газификации и продолжение газификации сельских территорий.
Ранее министр энергетики Александр Новак заявлял, что реализация программ газификации регионов России потребует более 1,9 трлн руб. По оценкам Минэнерго в ноябре 2020 г. уровень газификации в стране составляет 70% от потребности, этот показатель планировалось довести до 83%. Отмечалось, что на достижение покрытия в 83% потребуется 10 лет.