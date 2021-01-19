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Глава «Газпрома» заявил о завершении газификации в России к 2030 году

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Газификацию в России завершат к 2030 г., заявил глава ПАО «Газпром» Алексей Миллер на встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля.

«К 2030 году будет на 100% завершена технически возможная газификация в нашей стране. Мы с регионами также подписали планы-графики синхронизации работ на 2021 год. «Газпром» и регионы уже начиная с 1 января набирают совершенно новую скорость, новые темпы работы», — сказал Миллер. По его словам, поручение президента о подписании с регионами РФ среднесрочных пятилетних программ по газоснабжению и газификации выполнено. Он отметил, что подписаны все 67 программ, определены цели и задачи на период до 2025 г.

Cейчас, по словам Миллера, компания фиксирует два приоритета для работы. Среди них — социальная ориентация программы газоснабжения и газификации и  продолжение газификации сельских территорий.

Ранее министр энергетики Александр Новак заявлял, что реализация программ газификации регионов России потребует более 1,9 трлн руб. По оценкам Минэнерго в ноябре 2020 г. уровень газификации в стране составляет 70% от потребности, этот показатель планировалось довести до 83%. Отмечалось, что на достижение покрытия в 83% потребуется 10 лет.

Ранее по теме: Новак: программа газификации регионов России обойдется в 1,9 трлн рублей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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