Глава «Газпрома» заявил о завершении газификации в России к 2030 году

«К 2030 году будет на 100% завершена технически возможная газификация в нашей стране. Мы с регионами также подписали планы-графики синхронизации работ на 2021 год. «Газпром» и регионы уже начиная с 1 января набирают совершенно новую скорость, новые темпы работы», — сказал Миллер. По его словам, поручение президента о подписании с регионами РФ среднесрочных пятилетних программ по газоснабжению и газификации выполнено. Он отметил, что подписаны все 67 программ, определены цели и задачи на период до 2025 г.