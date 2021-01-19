Производителей могут обязать полностью утилизировать упаковки

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, он «направлен на совершенствование института расширенной ответственности производителей и импортеров товаров, а именно на отмену норматива утилизации отходов упаковки и установление обязанности для производителей и импортеров по утилизации 100% отходов упаковки».