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Производителей могут обязать полностью утилизировать упаковки

Ведомости

Депутат Госдумы Александр Фокин внес в нижнюю палату парламента законопроект, который обяжет производителей и импортеров утилизировать 100% отходов упаковки. Законопроект размещен в электронной правовой базе Госдумы. 

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, он «направлен на совершенствование института расширенной ответственности производителей и импортеров товаров, а именно на отмену норматива утилизации отходов упаковки и установление обязанности для производителей и импортеров по утилизации 100% отходов упаковки». 

В случае принятия законопроекта, мера может вступить в силу с 1 января 2022 г. По мнению автора законопроекта, мера ускорит формирование системы раздельного мусора «как региональными операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами, так и предприятиями, осуществляющими утилизацию отходов от использования товаров».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных