Производителей могут обязать полностью утилизировать упаковки
Депутат Госдумы Александр Фокин внес в нижнюю палату парламента законопроект, который обяжет производителей и импортеров утилизировать 100% отходов упаковки. Законопроект размещен в электронной правовой базе Госдумы.
Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, он «направлен на совершенствование института расширенной ответственности производителей и импортеров товаров, а именно на отмену норматива утилизации отходов упаковки и установление обязанности для производителей и импортеров по утилизации 100% отходов упаковки».
В случае принятия законопроекта, мера может вступить в силу с 1 января 2022 г. По мнению автора законопроекта, мера ускорит формирование системы раздельного мусора «как региональными операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами, так и предприятиями, осуществляющими утилизацию отходов от использования товаров».