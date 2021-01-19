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В Германии создали фонд для обхода санкций против «Северного потока — 2»

Ведомости

В Германии создан экологический фонд, который поможет обойти санкции в отношении проекта «Северный поток — 2», сообщил министр энергетики земли Мекленбург — Передняя Померания Кристиан Пегель, пишет газета Süddeutsche Zeitung.

По его словам, правоспособность новой организации подтвердила служба по надзору за фондами в Министерстве юстиции ФРГ. «Тем самым фонд учрежден и сейчас ведет свою собственную жизнь», — сказал Пегель в интервью газете Schweriner Volkszeitung.

Ранее, 7 января, парламент немецкой федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания одобрил создание государственного экологического фонда, который также должен способствовать завершению строительства газопровода «Северный поток-2». Премьер-министр земли Мануэла Швезиг пояснила тогда, что организация, прежде всего, нацелена на проекты в области защиты окружающей среды, природы и климата, однако вдобавок предполагается возможность поддержки завершения строительства «Северного потока — 2» через закупку необходимого оборудования. Как писала в начале декабря 2020 г. газета Bild, немецкие компании, которым из-за участия в проекте США угрожают санкциями, будут предоставлять свои услуги фонду, не взаимодействуя, таким образом, с оператором строительства газопровода, попадающим под ограничения.

«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России через Балтийское море в обход стран Балтии и Польши в Германию. Его мощность составит до 55 млрд куб. м газа в год, а общий объем инвестиций оценивается примерно в $8,5 млрд. Оператором газопровода выступает Nord Stream 2 AG, принадлежащий «Газпрому».

Против проекта активно выступают США, которые расценивают его как угрозу энергетической безопасности Европы. Из-за угроз санкций с их стороны из строительства вышли датская консалтинговая фирма Ramboll и норвежский холдинг Det Norske Veritas – Germanischer Lloyd. Кроме того, 16 января агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило об отказе швейцарской компании Zurich Insurance Group страховать строительство «Северного потока — 2» . 18 января немецкая газета Handelsblatt сообщила, что во вторник США введут санкции в отношении задействованного в строительстве «Северного потока — 2» судна «Фортуна» и его владельца — компании KVT-RUS. 

В ФРГ считают действия Вашингтона вмешательством во внутренние дела страны. В России их охарактеризовали как проявление «нечестной конкуренции».

Ранее по теме: В Германии одобрили создание фонда для обхода санкций против «Северного потока — 2»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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