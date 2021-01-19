В Германии создали фонд для обхода санкций против «Северного потока — 2»
В Германии создан экологический фонд, который поможет обойти санкции в отношении проекта «Северный поток — 2», сообщил министр энергетики земли Мекленбург — Передняя Померания Кристиан Пегель, пишет газета Süddeutsche Zeitung.
По его словам, правоспособность новой организации подтвердила служба по надзору за фондами в Министерстве юстиции ФРГ. «Тем самым фонд учрежден и сейчас ведет свою собственную жизнь», — сказал Пегель в интервью газете Schweriner Volkszeitung.
Ранее, 7 января, парламент немецкой федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания одобрил создание государственного экологического фонда, который также должен способствовать завершению строительства газопровода «Северный поток-2». Премьер-министр земли Мануэла Швезиг пояснила тогда, что организация, прежде всего, нацелена на проекты в области защиты окружающей среды, природы и климата, однако вдобавок предполагается возможность поддержки завершения строительства «Северного потока — 2» через закупку необходимого оборудования. Как писала в начале декабря 2020 г. газета Bild, немецкие компании, которым из-за участия в проекте США угрожают санкциями, будут предоставлять свои услуги фонду, не взаимодействуя, таким образом, с оператором строительства газопровода, попадающим под ограничения.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России через Балтийское море в обход стран Балтии и Польши в Германию. Его мощность составит до 55 млрд куб. м газа в год, а общий объем инвестиций оценивается примерно в $8,5 млрд. Оператором газопровода выступает Nord Stream 2 AG, принадлежащий «Газпрому».
Против проекта активно выступают США, которые расценивают его как угрозу энергетической безопасности Европы. Из-за угроз санкций с их стороны из строительства вышли датская консалтинговая фирма Ramboll и норвежский холдинг Det Norske Veritas – Germanischer Lloyd. Кроме того, 16 января агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило об отказе швейцарской компании Zurich Insurance Group страховать строительство «Северного потока — 2» . 18 января немецкая газета Handelsblatt сообщила, что во вторник США введут санкции в отношении задействованного в строительстве «Северного потока — 2» судна «Фортуна» и его владельца — компании KVT-RUS.
В ФРГ считают действия Вашингтона вмешательством во внутренние дела страны. В России их охарактеризовали как проявление «нечестной конкуренции».