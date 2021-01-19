В Германии создали фонд для обхода санкций против «Северного потока — 2»

Ранее, 7 января, парламент немецкой федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания одобрил создание государственного экологического фонда, который также должен способствовать завершению строительства газопровода «Северный поток-2». Премьер-министр земли Мануэла Швезиг пояснила тогда, что организация, прежде всего, нацелена на проекты в области защиты окружающей среды, природы и климата, однако вдобавок предполагается возможность поддержки завершения строительства «Северного потока — 2» через закупку необходимого оборудования. Как писала в начале декабря 2020 г. газета Bild, немецкие компании, которым из-за участия в проекте США угрожают санкциями, будут предоставлять свои услуги фонду, не взаимодействуя, таким образом, с оператором строительства газопровода, попадающим под ограничения.