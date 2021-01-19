В Госдуме заявили о высоких рисках для «Северного потока — 2»
Строительство газопровода «Северный поток — 2» подвержено высоким рискам из-за большого уровня политизации проекта, заявил «Ведомостям» глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.
«К сожалению, риски есть и они высокие. Причиной является высокий уровень политизации этого проекта на фоне постоянного ухудшения наших отношений и с Евросоюзом в целом, и с Германией в частности — тот же случай с [Алексеем] Навальным во всех его проявлениях — и смены администрации и президента в США», — сказал депутат.
15 января эксперт по политике Николас Бернс, консультировавший избранного президента США Джо Байдена во время его избирательной кампании, заявил, что санкции США в отношении российского газопровода следует приостановить при условии заморозки его строительства европейцами. Завальный, в свою очередь, оценил это предложение как обнадеживающее.
«Но даже такое решение приведет к смещению сроков завершения строительства», — подчеркнул он.
19 января агентство DPA со ссылкой на пресс-секретаря министерства экономики и энергетики Германии сообщило, что правительство США, которое расценивают «Северный поток — 2» как угрозу энергетической безопасности Европы, планирует 19 января ввести санкции против российского судна-трубоукладчика «Фортуна». Оно участвует в строительстве газопровода «Северный поток — 2».
Ранее из-за угроз санкций со стороны США из строительства вышли датская консалтинговая фирма Ramboll и норвежский холдинг Det Norske Veritas – Germanischer Lloyd. Кроме того, 16 января агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило об отказе швейцарской компании Zurich Insurance Group страховать строительство «Северного потока — 2».
19 января «Газпром» допустил приостановку «Северного потока — 2». Изменение политической ситуации в различных регионах приводит к напряжению между странами и изменению позиций партнеров и регулирующих органов в отношении различных аспектов российских проектов. «В некоторых случаях такие изменения могут привести к тому, что реализация проекта станет невозможной или нецелесообразной, а значит, привести к приостановке или отмене проекта», — считают в компании.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м. газа в год. Оператор строительства, компания Nord Stream 2 AG, принадлежит «Газпрому». Против компаний, участвующих в проекте, в 2019 г. США ввели санкции, а годом позже уточнили, что ограничения будут касаться и тех, кто обслуживает участников строительства. В Берлине такие действия Вашингтона называют вмешательством во внутренние дела, в Москве — проявлением нечестной конкуренции.